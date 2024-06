To unikat w skali Europy. Polska atrakcja z nowością dla turystów

Twierdza Srebrna Góra jest unikatowym obiektem w skali dziedzictwa kulturowego Europy i jedną z najciekawszych atrakcji woj. dolnośląskiego.

Wzniesiony w latach 1765-1777 obiekt przeszedł właśnie największy remont w swojej historii - jego zwieńczeniem jest m.in. otwarcie nowej trasy turystycznej ze wspaniałymi atrakcjami.

Twierdzę Srebrna Góra zbudowano wieki temu, a obiekt mimo przejść dziś znów prezentuje się niezwykle i przyciąga tłumy odwiedzających. Projekt założenia stworzył w XVIII wieku pruski inżynier Ludwik Wilhelm Regler, a zmodyfikował go król Fryderyk Wielki, pod którego rządami Prusy stały się jednym z najpotężniejszych państw europejskich. Po co jednak w ogóle powstała? Twierdza miała stanowić zabezpieczenie militarne Śląska, zdobytego przez Prusy w 1740 r. W budowę zaangażowano od 4 do 4,5 tys. robotników i trwała ona 12 lat - to największa taka twierdza w Europie.

Wzniesienie tak złożonego i masywnego założenia kosztowało 1668000 talarów. Budowę sfinansowano w dużej mierze z pobieranego na Śląsku specjalnego podatku, który był zwany przez miejscowych "dopustem srebrnogórskim". Czy ostatecznie twierdza srebrnogórska sprawdziła się jako punkt obronny? Jedyna próba jej zdobycia miała miejsce podczas wojny Prus z Francją i oblężenia założenia przez wojska napoleońskie. Twierdza przez jakiś czas się broniła, a ostatecznie nie została zajęta przez podpisanie pokoju w Tylży. Z czasem przekształcono ją w więzienie, potem służyła jako poligon doświadczalny do prób artylerii i materiałów wybuchowych, aż w końcu zauważono jej potencjał turystyczny.

Zdjęcie Twierdza Srebrna Góra to niezwykle ciekawe miejsce do zwiedzania na Dolnym Śląsku. / Albin Marciniak/East News

Zwiedzanie Twierdzy Srebrna Góra. Założenie przeszło ogromny remont

Dynamiczny rozwój turystyki związanej z twierdzą został przerwany podczas II wojny światowej, postępujące zniszczenia trawiły obiekt i dopiero w latach 60. XX wieku znów rozpoczęto działania w celu jego uprzątnięcia i adaptacji. Obecnie jest to jeden z najważniejszych zabytków Dolnego Śląska, a niedawny remont, który trwał ponad trzy lata, sprawił, że twierdza srebrnogórska stała się jeszcze ciekawszym punktem do zwiedzania - i to nie tylko dla miłośników obiektów militarnych.

W związku z najnowszą inwestycją o wartości ok. 26 milionów złotych m.in. odgruzowano niedostępne części fortyfikacji i odtworzono ciągi komunikacyjne, a także ulokowano mosty zwodzone. Najbardziej fascynujący z nich ma 12,5 metra długości i został wykonany z drewna modrzewiowego. To kopia konstrukcji, która istniała w srebrnogórskiej twierdzy w XVIII wieku. Podwieszono go na wysokości 29 metrów nad fosą, która również stała się atrakcją. Według RMF24 to największy tego typu most zwodzony w Polsce. To jednak nie koniec atrakcji.

- Przez prawie dwa miesiące ciesielska rodzina Superson z Wrocławia wycinała elementy, połączenie ciesielskie itd., spasowywała, impregnowała, transportowała tutaj do fosy, co też nie było łatwe, bo trzeba było specjalnie skonstruować do tego wozidło - mówił dziennik.walbrzych.pl Grzegorz Basiński, kierownik prac remontowo-budowlanych w Twierdzy Srebrna Góra.

Twierdza Srebrna Góra na Dolnym Śląsku. Nowa trasa turystyczna

Tę wyjątkową, unikatową w skali Europy twierdzę budowano bez użycia elektryczności i znanych nam dziś technologii. Wśród atrakcji dla turystów znajdą się więc m.in. repliki maszyn budowlanych i urządzeń, które były w XVIII wieku wykorzystywane do wzniesienia założenia. Będzie można nawet spróbować swoich sił w obsłudze takich mechanizmów.

Inwestycja dotyczyła też odrestaurowania bram Bastionu Górnego, Fortu Rogowego, a także murów i kawaliery, gdzie zaaranżowano także nową wystawę, poświęconą temu, jak twierdzę budowano. Jak podaje "Gazeta Wrocławska", ekspozycja pełna jest makiet i multimediów. Nowa trasa turystyczna w Twierdzy Srebrna Góra, która umożliwia choćby podziwianie odbudowanych mostów zwodzonych i reszty wspomnianych atrakcji, została udostępniona do zwiedzania od 1 czerwca.

Aktualne godziny otwarcia (czerwiec) to 10:00-18:00, ostatnie zwiedzanie z przewodnikiem ok. 16:30. W lipcu i sierpniu Twierdzę Srebrna Góra można oglądać natomiast od 10:00 do 19:00 (ostatnie wejście z przewodnikiem ok. 17:30). Koszt biletów to normalny: 40 zł i ulgowy: 30 zł. Dzieci do lat 4 wchodzą bezpłatnie. Na stronie Twierdzy Srebrna Góra można zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi atrakcjami. Od stycznia br. funkcjonuje tu też hotel.