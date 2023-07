To wakacyjny standard PKP. Jak sprawdzić opóźnienia pociągów?

Opóźniony pociąg to nie najlepszy sposób na rozpoczęcie urlopu, czy wyjazd do szkoły lub w delegację. Czasami opóźnienia PKP są krótkie, bo kilkuminutowe, innym razem przyjdzie nam czekać na dworcu nawet kilka godzin. Jak sprawdzić opóźnienie naszego pociągu? Jest na to kilka sposobów.

Zdjęcie Jak sprawdzić opóźnienie pociągu PKP? / ©bluepawel/123RF.COM / 123RF/PICSEL