Lubimy wyjeżdżać za granicę, zwłaszcza latem. Podczas wakacji szukamy rajskich plaż, niecodziennych zabytków i miejsc po prostu wyjątkowych. Chociaż wielu Polaków decyduje się na zagraniczne wycieczki, to niekoniecznie musimy za każdym razem udawać się za granicę. W Polsce mamy przecież sporo dobrego, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę warunki przyrodnicze, czy dzieło ludzkich rąk - choćby zabytkowe centra, budynki, muzea i nie tylko.

I nie jest to opinia wyłącznie moja, czy też garstki entuzjastów. W sieci pojawił się ranking opublikowany przez portal Stasher, który wyróżnił 10 miast Europy z największą liczbą miejsc powiązanych z kulturą na 100 tysięcy mieszkańców. Aż dwa spośród wymienionych to miasta z Polski.

Jakie dokładnie miejsca brano pod uwagę? Kultura to dość wieloznaczne pojęcie, jednak na potrzeby rankingu rozumiano je jako miejsca powiązane z literaturą, rekreacją, występami artystycznymi czy różnego rodzaju miejscami z zakupami. Nie zabrakło też muzeów, scen komediowych i wielu innych:

Z Bing Maps zeskanowano dane dotyczące współrzędnych obiektów kulturalnych w miastach w całej Europie liczących ponad 325 000 mieszkańców. Dane zostały następnie zagregowane według miast i skorygowane w przeliczeniu na 100 000 osób, aby wyłonić miasta, które zajmują czołowe miejsca w każdym z ośmiu wskaźników. Każdemu wskaźnikowi nadano wagę, a każdemu miastu przyznano punktację w skali do 100. Informacja prasowa

A oto 8 czynników:

Ciekawe miejsca historyczne i artystyczne - muzea, galerie sztuki itp. Miejsca literackie - biblioteki, księgarnie Przestrzenie występów na żywo Studia Tańca Lokalizacje sprzedaży detalicznej muzyki i sprzętu audio Miejsca występów komediowych i rozrywkowych Parki i miejsca rekreacji Miejsca filmowe i medialne - np. kina czy teatr

Wiadomo, o co chodzi? No to rzućmy okiem na ranking:



Paryż Barcelona Amsterdam Mediolan Budapeszt Zurych Lyon Lizbona Warszawa Kraków

Obecność w takim rankingu (nawet na 9. i 10. pozycji) cieszy, bo Warszawa i Kraków zdecydowanie górują nad wieloma miejscami, których w zestawieniu zabrakło. Co więcej, Polska to jedyny kraj obok Francji, który ma aż dwóch przedstawicieli w topowej dziesiątce.

Jednak siła obecnej i byłej stolicy jest niepodważalna. Okazuje się, że chcąc doznać kulturowych uniesień możemy po prostu wsiąść w pociąg i pojechać do stolicy województwa mazowieckiego lub małopolskiego. O ile akurat tam nie mieszkacie.

