Pasażerowie wygnani z samolotu

Jak to możliwe, że ktokolwiek opuścił samolot po procedurze boardingu? Wszystko przez techniczne problemy rzekomo spowodowane wagą maszyny Airbus A320. Biuro podróży TUI (organizator wycieczki) poinformowało, że na skutek zbyt dużego obciążenia maszyny lot liniami Freebird Airlines nie mógł się odbyć.

Początkowo samolot kołował po lotnisku, załoga zdecydowała się nawet na wypakowanie części walizek. W końcu podjęto chyba najtrudniejszą z decyzji - lot postanowiono przesunąć, a pasażerowie zmuszeni byli opuścić pokład. To jednak nie był koniec złych wieści. Ostatecznie samolot do Turcji wystartował następnego dnia, zaliczając kilkunastogodzinne opóźnienie. W tym czasie pasażerowie byli zdani na siebie.

Całkowicie rozumiemy frustrację klientów, którzy wczoraj mieli lecieć lotem FHY546 z Exeter i chcielibyśmy przeprosić za opóźnienie w ich podróży. Podczas lotu obsługiwanego przez Freebird wystąpił problem techniczny przed startem. Stanowisko biura podróży TUI

Opóźniony lot a darmowy nocleg? Nie tym razem

Liczące ponad 16 godzin opóźnienie lotu zmusiło niektórych pasażerów do poszukiwania noclegu. W normalnych warunkach ten zostałby (a przynajmniej powinien) zapewniony przez biuro podróży, czyli organizatora wycieczki. W tym przypadku na pasażerów spadła kolejna nieprzyjemna informacja. Z uwagi na przepustowość bazy noclegowej w Exeter, uczestnicy lotu nie mogli skorzystać z hotelu.

Jedyną opcją było zatem koczowanie na lotnisku lub powrót do domu. Samolot finalnie wyruszył na wakacje do Turcji następnego dnia rano, jednak gigantyczny niesmak pozostał. Tym bardziej że część pasażerów nie omieszkała podzielić się nieciekawymi szczegółami podróży w mediach społecznościowych. Narzekano głównie na brak miejsca do spania, jak również niską rekompensatę za niedogodności.