Jeśli mimo rozkręconych kaloryferów w mieszkaniu jest chłodno, najpierw sprawdź, czy kaloryfery nie są zapowietrzone. Jeśli tak jest, z grzejnika wydobywają się szumy i bulgoty, a górna jego część jest zimna. To znak, że wewnątrz kaloryferów zebrało się powietrze, które blokuje dostęp ciepłej wodzie. Wystarczy odpowietrzyć grzejniki i w mieszkaniu będzie cieplej. Jeśli jednak to nie rozwiązuje problemu, skorzystaj z poniższych sposobów.

Żeby w mieszkaniu było cieplej, sprawdź okna

Ciepło z mieszkania często uchodzi przez nieszczelności w oknach lub drzwiach. Nowoczesne, plastikowe okna bardzo łatwo można przestawić na tryb zimowy. Nie wszyscy wiedzą o jego istnieniu. Zaopatrz się w klucz imbus o średnicy 4,4 mm. Po otwarciu okna w jego dolnej części znajdziesz otwór. Wystarczy włożyć do niego klucz i przekręcić go w prawo. Okno przestawione na tryb zimowy będzie bardziej szczelne, a w mieszkaniu będzie cieplej.

Jeśli masz okna starszego typu, być może trzeba je uszczelnić. W tym celu przygotuj taśmę uszczelniającą, dostępną w każdym markecie budowlanym. Ma ona część piankową oraz przylepną. Przyklej taśmę do okna na łączeniach z ramą okienną. Tak samo możesz postąpić z nieszczelnymi drzwiami wejściowymi. W ten sposób zatrzymasz ciepło w mieszkaniu.

Folia aluminiowa w służbie docieplania mieszkań

Kaloryfery w domu są zazwyczaj umieszczone na ścianie pod oknem. Grzeją one w obie strony, a więc również ogrzewają ścianę. Ponieważ jest to ściana zewnętrzna, zazwyczaj marnujemy w ten sposób wiele ciepła. Aby w mieszkaniu było cieplej, włóż między ścianę a kaloryfer folię aluminiową.

W sklepach budowlanych dostępne są tak zwane ekrany zagrzejnikowe. Są one zrobione z pianki oraz pokryte aluminium, które odbija ciepło w kierunku wnętrza mieszkania. Folia aluminiowa i ekrany zagrzejnikowe kosztują od kilkunastu do dwudziestu złotych. Sprawią, że zatrzymasz ciepło w mieszkaniu i zmniejszysz rachunki z ogrzewanie.

Odsłoń grzejniki, a w mieszkaniu będzie cieplej

Grzejniki wyglądają niezbyt estetycznie i chętnie je czymś zasłaniamy. Czasem są to ozdobne obudowy, czasem firany i zasłony, czasem meble. Mieszkanie może wygląda wtedy lepiej, ale ciepło emitowane przez kaloryfery natrafia na przeszkodę.

Usuń wszystko, co zasłania grzejniki. Dotyczy to również wieszanego na nich prania. Aby kaloryfery spełniały swoją funkcję, powinny mieć wokół siebie przestrzeń co najmniej 10 cm.

Zasłanianie okien - tak, ale nie zawsze

Przestrzeń okienna jest, obrazowo mówiąc dziurą w ociepleniu domu. Z drugiej jednak strony pozwala działać promieniom słonecznym. Dlatego w ciągu dnia odsłaniaj okna. Słońce, które się przez nie dostaje, sprawi, że w mieszkaniu będzie cieplej.

Na noc natomiast zasłaniaj zasłony i rolety. Staną się one naturalną barierą dla ciepła, które ucieka. Zasłony nie powinny jednak sięgać do ziemi tak, by nie zasłaniać grzejnika.

Wietrzenie mieszkania zimą jest sztuką

W czasie zimy nie należy zaniechać wietrzenia mieszkania. Trzeba jednak robić to umiejętnie, by nie wyganiać ciepła z domu. W tym celu 10 minut przed wietrzeniem skręć termostaty grzejników tak, by kaloryfery były chłodne. Następnie otwórz wszystkie okna w mieszkaniu na kilkanaście minut. Po tym czasie zamknij szczelnie okna i odkręć kaloryfery. Krótkie, ale intensywne wietrzenie mieszkania zapewnia najmniejszą utratę ciepła.

Klatka schodowa kradnie ciepło z mieszkania

Jeśli mieszkasz w bloku, zadbaj o to, żeby na klatce schodowej było ciepło. Wraz z sąsiadami zamykajcie okna i drzwi wejściowe. Odkręćcie też grzejniki. W ten sposób nie będziecie dogrzewać klatki schodowej ciepłem swoich mieszkań.

W domkach jednorodzinnych warto mieć wiatrołap. Jego nazwa sama wskazuje, że zadaniem tego małego pomieszczenia jest zatrzymanie wiatru.