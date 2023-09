Jesień już jest. Właśnie zaczęła się ta meteorologiczna

1 września rozpoczęła się w Polsce jesień meteorologiczna. Niestety lato się skończyło, a nas czeka spadek temperatury i więcej pochmurnych dni.

Jesień meteorologiczna jest szczególną porą, która została stworzona na potrzeby meteorologów i klimatologów.

Jak zaznaczają specjaliści, termin jej początku i końca jest taki sam w każdym roku.

Wyróżnienie meteorologicznych pór roku pomaga specjalistom w tworzeniu pogodowych modeli porównawczych, które zależne są m.in. od daty i półkuli ziemskiej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wyróżnia na półkuli północnej cztery meteorologiczne pory roku: wiosnę, której początek wyznaczony został na 1 marca, a koniec 31 maja. Dalej jest lato, które trwa od 1 czerwca do 31 sierpnia. Z kolei jesień przypada od 1 września do 30 listopada. Meteorologiczna zima natomiast rozpoczyna się 1 grudnia i trwa do 28 lutego.

Warto zauważyć, że na półkuli południowej daty przypadają inaczej, tj. wiosna trwa od 1 września do 30 listopada, lato od 1 grudnia do 28 lutego, jesień od 1 marca do 31 maja, zaś zima od 1 czerwca do 31 sierpnia.

Meteorologiczna jesień odznacza się coraz krótszymi dniami, średnia temperatura dobowa spada do 5-15 stopni Celsjusza. Jednocześnie zwiększa się liczba pochmurnych dni.

Różne rodzaje pór roku

Oprócz wspomnianej już meteorologicznej jesieni można także wyróżnić jesień termiczną, fenologiczną, czy astronomiczną.

Jesień termiczna powiązana jest z przekroczeniem średniej temperatury dobowej. Jak podaje IMGW, jest to wtedy gdy średnia temperatura dobowa utrzymuje się między 5 a 10 stopni Celsjusza. Jesień fenologiczna związana jest z cyklem rozwojowym roślin, gdzie wyróżnia się wczesną jesień, kiedy kwitnie wrzos zwyczajny i dojrzewa kasztanowiec zwyczajny, a także jesień, kiedy liście drzew zmieniają kolor i opadają.

Dalej jest jesień astronomiczna, która rozpoczyna się w momencie równonocy jesiennej i trwa aż do momentu przesilenia zimowego (od 23 września do 22 grudnia).

Jaka będzie pogoda we wrześniu?

CMM IMGW-PIB podaje, że wrzesień w Polsce może być cieplejszy niż średnia miesięczna temperatura dla okresu 1991-2020, która wynosi 13,8 stopnia Celsjusza. Z kolei miesięczna suma opadów powinna utrzymać się w normie wieloletniej. Początek meteorologicznej jesieni ma odznaczać się wyższą temperaturą o około 1-2,5 stopnia Celsjusza niż średnia wieloletnia.

Przykładowo średnia temperatura powietrza w Warszawie ma wynosić 13,3-14,8 stopnia Celsjusza, przy sumie opadów 32,1-59,7 mm, w Gdańsku będzie to 14,3-15,1 stopnia Celsjusza i 37,8-68,6 mm, w Łodzi 12,9-14,6 stopnia Celsjusza i 35,2-55,7 mm, we Wrocławiu 13,7-15,4 stopnia Celsjusza i 31,2-57,9 mm, w Białymstoku 12,1-13,3 stopnia Celsjusza i 32,4-56 mm, w Szczecinie 13,6-14,7 stopnia Celsjusza i 33,4-57 mm, zaś w Zakopanem 10-12 stopni Celsjusza i 84,2-123,2 mm.

Specjaliści nie wykluczają pojawienia się także przygruntowych przymrozków. Jednocześnie we wrześniu ma być mniej deszczowych dni niż podczas lata - najsilniejsze burze mogą pojawić się w pierwszej połowie września.