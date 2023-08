Jak podaje Sieć Obserwatorów Burz (Obserwatorzy.info) w okolicach Przeworska i Leżajska mogła pojawić się trąba powietrzna dużych rozmiarów. Według dostępnych informacji kolejne doniesienia o tym zjawisku są weryfikowane. Jednakże portal wskazuje, że na tę chwilę z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że trąba powietrzna faktycznie wystąpiła w województwie podkarpackim.

Trąba powietrzna nad Polską - co na to ekspert? Mamy komentarz!



Na załączonym nagraniu widoczny jest dużych rozmiarów lej kondensacyjny, który co chwile oświetlany jest przez błyski piorunów. Niestety na materiale filmowym nie jest widoczne miejsce/moment styku leja z ziemią, przez co nie można określić zjawiska jako trąbę powietrzną.

Reklama