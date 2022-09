Walenie. Niezwykłe ssaki stoją w obliczu zagrożenia

Mateusz Zajega Przyroda

Jak powszechnie wiadomo, wieloryby są największymi stworzeniami żyjącymi na naszej planecie. Płetwale błękitne osiągają nawet do 30 metrów długości, co oznacza, że największe osobniki przewyższają rozmiarem boisko do koszykówki. Obecnie wspomniane stworzenia zmagają się z licznymi zagrożeniami, przez co grozi im wymarcie.

Zdjęcie Walenie nie mają łatwego życia / Pixabay.com