Nietypowe zwierzęta w Bałtyku. Stworzenia widziane nad polskim morzem

Mors arktyczny

23 czerwca 2022 roku po raz pierwszy w historii uwieczniono morsa arktycznego na polskiej plaży. Wylegiwał się on przez kilka minut niedaleko Mielna, a następnie odpłynął w siną dal w poszukiwaniu lepszego miejsca do życia. Według ekspertów stan zwierzęcia był zadowalający pomimo zauważalnego wychudzenia.

Jak sama nazwa wskazuje, wspomniane stworzenia żyją w Arktyce, skąd doprawdy niemały kawał drogi do Polski. W naszym morzu znajdą one zdecydowanie mniej mięczaków i skorupiaków, którymi się żywią, więc szansa na ich dłuższe zadomowienie się jest wyjątkowo nikła.

Morsy żyją nawet do 50 lat, a największa samce potrafią osiągać nawet półtorej tony masy. Ich charakterystyczne kły dorastają w ekstremalnych przypadkach do metra długości. Gatunek jest obecnie narażony na wyginięcie.

Wieloryb

W polskiej części Bałtyku kilkukrotnie obserwowano różne gatunki wielorybów. Jednymi z niedawnych przykładów są między innymi wal butelkonosy wyrzucony na brzeg tuż obok Łaz w 2013 roku czy martwy waleń znaleziony w Stegnie w 2015 roku.

Niestety nasze morze nie gwarantuje im zadowalających warunków do życia. Co więcej, jak już wspomniane stworzenia znajdą się w Bałtyku, wyjątkowo ciężko im z niego wypłynąć ze względu na specyficzny zamknięty charakter morza. Najczęściej tak przygoda kończy się dla nich śmiercią.

Zdjęcie Delfin co jakiś czas widywane są w Bałtyku / Pixabay.com

Delfin

Kilka miesięcy temu nieopodal Jastrzębiej Góry - najdalej na północ wysuniętego punktu Polski - zaobserwowano delfiny białobokie. Tego samego dnia te same ssaki były także widziane w kilkaset kilometrów dalej, mianowicie w Kołobrzegu.

Był to pierwszy raz, kiedy wspomniany gatunek uwieczniono w polskiej części Bałtyku. Wcześniej widywano tam między innymi delfiny butlonosy, których widok również nie należy do częstych.

Co ciekawe, butlonosy należą do jednych z najinteligentniejszych stworzeń na świecie. Podobnie jak ludzie posługują się one imionami, a w przypadku infekcji skórnych korzystają z koralowców, które służą im jako apteczka.

Zdjęcie Dziki potrafią dobrze pływać / Pixabay.com

Dzik

Jak powszechnie wiadomo, dzik jest dziki, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły. Natomiast mniej znanym faktem o tych stworzeniach jest ich wyjątkowa umiejętność pływania. Wspomniane ssaki potrafią bez problemu przepłynąć kilka kilometrów, a następnie wybiec na plażę i spowodować niemałe zamieszanie.

Kilka lat temu w Polsce głośno było o pewnym osobniku z Karwi, który nagle wbiegł między parawany i staranował kilku plażowiczów. Ostatecznie zwierzę uciekło do lasu. Być może, przygotowywało się ono do zawodów triatlonowych.