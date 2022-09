Za wyjaśnienie zjawiska zabrali się biolodzy morscy z Marine Biological Association (MBA) oraz z Irish Basking Shark Group. Przełomowe badania ujawniają, że kręgi żarłaczy olbrzymich, inaczej długoszparów, które widziane były u wybrzeży zachodniej Irlandii, są powiązane z corocznymi zachowaniami reprodukcyjnymi. Po raz pierwszy zostało to zweryfikowane i potwierdzone. W ostatnich 40 latach formacje zostały udokumentowane zaledwie kilkakrotnie - były one zlokalizowane głównie na północno-zachodnim Atlantyku u wybrzeży Kanady i USA.

Naukowcy w latach 2016-2021 za pomocą podwodnych kamer i bezzałogowych statków powietrznych uchwycili 19 krążących grup rekinów w obszarze hrabstwa Clare w Irlandii. Każda grupa składała się od 6 do 23 zwierząt, które powoli pływały tuż przy powierzchni wody. Część z tych grup pływała głębiej, tworząc torus - jest to trójwymiarowa struktura pierścienia, która przypomina kształtem amerykański donat (pączek z dziurką).

Reklama

Badacze odkryli, że liczba samic i samców w tych niezwykłych formacjach kołowych była identyczna. Zarejestrowano także, że niektóre samice miały jaśniejszy kolor ciała od samców, co jest obserwowane w trakcie zalotów i zachowań godowych, także u innych gatunków rekinów. Rekiny tworzą kołowe struktury przez kilka godzin, a czasem nawet kilka dni. Zwierzęta podczas zalotów kojarzą się z większością innych członków grupy w ciągu kilku minut. Żarłacze wchodziły w interakcje poprzez delikatne dotykanie płetw i ciała, obracając się, aby wystawić brzuch - może być to sygnał gotowości do kopulacji.

Wideo youtube

To zdumiewające, że ten cud świata przyrody pozostawał ukryty przez tak długi czas. Wynika to prawdopodobnie z tego, że kręgi najczęściej tworzą się na pewnej głębokości z dala od obserwowalnej powierzchni, co może wyjaśniać, dlaczego nigdy nie wiedziano samego momentu łączenia się rekinów profesor David Sims z University of Southampton

Długoszpar, czyli żarłacz olbrzymi

Długoszpar jest rekinem należącym do rodziny długoszparowatych zaliczanej do lamnokształtnych. Największy zarejestrowany osobnik mierzył niecałe 12,3 m długości. Mniejszy jest jedynie od rekina wielorybiego. Zarówno jeden, jak i drugi są rekinami planktonożernymi. Długoszpary występują w chłodnych i w umiarkowanie ciepłych wodach oceanicznych. Znane są z tego, że lubią wygrzewać się w słońcu tuż przy powierzchni wody. Ich cechą charakterystyczną jest szeroko otwarty otwór gębowy oraz krótki pysk. Ich liczebność drastycznie zmniejszyła się z powodu polowań w XX wieku.

- Nasze odkrycie ważnych terenów zalotów rekinów olbrzymich w wodach przybrzeżnych zachodniej Irlandii sprawia, że jeszcze pilniejsze staje się objęcie tego gatunku ochroną na irlandzkich wodach przed potencjalnymi zagrożeniami, takimi jak kolizje ze statkami, i wpływem odnawialnych źródeł energii na morzu - powiedział dr Simon Berrow z Irish Basking Shark Group i z Atlantic Technological University w Galway.