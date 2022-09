W ostatnich tygodniach mamy do czynienia ze sporym wysypem nowych produkcji na większości platform streamingowych. Warto więc przejrzeć listę nowości, aby mieć alternatywę na weekendowe wieczory. Jednym z większych hitów ostatnich dni jest oczywiście powrót Opowieści podręcznej z najnowszym sezonem. Ten jednak, według pierwszych recenzji nie zachwyca tak, jak poprzednie.

Piątek, 30 września to także Dzień Chłopaka. Jeśli więc, moi drodzy nie macie pomysłu na to, jak zaskoczyć swoich chłopaków, zachęcam do zaproszenia ich na seans. Opowieść podręcznej jest niezbyt nastrojową produkcją na ten dzień? Znajdziecie tu także coś bardziej romantycznego, a także strasznego. Co więc obejrzeć?

Reklama

Dzień Chłopaka przed ekranem. Co obejrzeć na Disney+?

Wideo youtube

Cudowny świat zwierząt to dokument, który znakomicie wpisuje się na weekendowe oglądanie. Nie tylko ze swoim partnerem, ale także z dziećmi, czy... zwierzętami domowymi. W roli narratora możemy tutaj usłyszeć genialnego Benedicta Cumberbatcha, znanego oczywiście z serii Marvela, gdzie wciela się w postać Doktora Strange'a. Produkcja przedstawia w kilku odcinkach niezwykłe zwierzęta z zupełnie innej perspektywy. Za reżyserię odpowiada sam James Cameron.

Wideo youtube

Gwiezdne Wojny: Andor to już nie lada gratka dla wszystkich fanów Star Wars. Tym razem producenci zaprezentują nam historię Cassiana Andora. Bohater rozpoczyna walkę z tyranią Imperium. Co się wydarzyło później? Fani na pewno wiedzą.

Wideo youtube

Zmieniamy zupełnie gatunek i do polecenia mamy dramat Stary Człowiek w gwiazdorskiej obsadzie. W serialu występują m.in. Jeff Bridges, John Lithgow czy Amy Brenneman. Produkcja opowiada o byłym agencie CIA, który chcąc żyć spokojnie na emeryturze, musi zmierzyć się z demonami przeszłości. Na Disney+ dostępne są już pierwsze odcinki serialu.

Nowości Netflix na weekend. Co obejrzeć w październiku?

Wideo youtube

Zaczynamy od tytułu, do którego przymierzało się już wielu twórców. Zrobił to Netflix, a chodzi o biografię jednej z największych ikon Hollywood, czyli Marilyn Monroe. Film Blondynka trafił właśnie na platformę Netflix i bije rekordy oglądalności. W rolach głównych występują m.in.: Ana de Armas, Adrien Brody czy Bobby Cannavale.

Wideo youtube

Kolejna produkcja, którą możemy zaliczyć do gatunku biograficznych. Cesarzowa Sisi to opowieść o Elżbiecie, cesarzowej Austrii i królowej Węgier, panującej w drugiej połowie XIX wieku. Serial przedstawia historię z dość nieoczekiwanej strony, gdzie napięcia i intrygi przeplatają się naprzemiennie.

Premiery HBO Max w październiku. Tutaj też się dzieje

Wideo youtube

Ta historia może być współczesną opowieścią na miarę kultowego Milczenia Owiec. Za blisko opowiada o niebezpiecznej relacji, która łączy psychiatrę sądową dr Emmę Robertson z Connie Mortensen, którą miała badać. Co wyniknie z prowadzonych analiz i czy oskarżona przyzna się do winy? Serial już dostępny w HBO Max.

Wideo youtube

Opowieść podręcznej wróciła z piątym już sezonem. Opowieść o alternatywnej rzeczywistości, która tylko z pozorów wydaje się nam odległa. W tym sezonie główna bohaterka June Osborne musi zmierzyć się z powrotem do świata na pozór tylko normalnego. Ciągnie się za nią przeszłość, a także wrogowie, którzy tylko czekają na jej potknięcie.