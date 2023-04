Disney+ w maju 2023. "Gwiezdne wojny" i 13 świetnych nowości

Już 2 maja będziemy mogli oglądać przejmujący serial osadzony w realiach II wojny światowej, o tytule "Światełko". Nowe odcinki będą się pojawiać co tydzień.

Będzie też jednak miejsce na lżejsze treści — być może do gustu przypadnie nam serial "Muppetowa masakra" — już 10 maja dostępne będą wszystkiego odcinki produkcji.

W maju ucieszą się też fani życia celebrytów. 25 maja na Disney+ pojawi się pierwszy odcinek 3. sezonu "The Kardashians".

May the 4th, czyli prawdziwa gratka dla fanów "Gwiezdnych Wojen"

Nie da się ukryć, że seria "Gwiezdne Wojny" ma ogromne grono fanów. 4 maja jest dla nich dniem szczególnym i nic nie stoi na przeszkodzie, aby świętować go właśnie na Disney+. Na platformie wielbiciele serii znajdą seriale takie jak "Andor", "Obi-Wan Kenobi", a także "The Mandalorian". Również najmłodsi padawanie znajdą coś dla siebie i będzie to tytuł: "Gwiezdne Wojny: Przygody młodych Jedi". To nie wszystko — produkcji o tej tematyce znajdziecie dużo więcej.

Co nowego na Disney+ w maju 2023? Lista

Maj 2023 przyniesie nieco nowości. Na Disney+ pojawi się 13 produkcji, z których każdy znajdzie coś dla siebie. Disney+ zarówno o dorosłych, jak i młodszych widzach. Co włączyć w majowy wieczór? Zerknij na listę i wybierz swój ulubiony film.

Światełko. 2 maja 2023

2 maja 2023 Ed Sheeran: muzyka i cała reszta. 3 maja 2023

3 maja 2023 Muppetowa masakra. 10 maja 2023

10 maja 2023 Jeszcze żyję. 10 maja 2023

10 maja 2023 Krater. 12 maja 2023

12 maja 2023 Misja: Podstawówka. 17 maja 2023

17 maja 2023 Biali nie potrafią skakać. 19 maja 2023

19 maja 2023 Sekta. 24 maja 2023

Chip i Dale: parkowe psoty — sezon 2. 24 maja 2023

24 maja 2023 Urodzony w Ameryce. 24 maja 2023

24 maja 2023 The Kardashians - sezon 3. 25 maja 2023

25 maja 2023 Dziki świat. 26 maja 2023

26 maja 2023 Z pamiętnika samotnej alkoholiczki — sezon 2. 31 maja

