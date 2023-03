HBO Max na kwiecień 2023. Co obejrzeć w Wielkanoc?

Ilona Dobijańska Streaming

Byłoby bardzo dziwnie, jakby z nieba zamiast deszczu spadało jedzenie. Teraz możemy zobaczyć, jak to wygląda w filmie "Klopsiki i inne zjawiska pogodowe", który spodoba się dorosłym i dzieciom. Nowości na HBO Max przyniosą też ciekawe pozycje dla tych, którzy lubią komedie. Włączcie sobie "Mumie" albo "Próbę" i bawcie się dobrze. Może jednak macie ochotę na serial? Obejrzyjcie "#BringBackAlice" — to historia zaginionej influencerki, która niespodziewanie wraca po roku. Pierwsza połowa kwietnia ucieszy też fanów filmów dokumentalnych i poruszających historii. Co jeszcze powinno przyciągnąć naszą uwagę?

Zdjęcie Nowości od HBO Max na kwiecień 2023. Zobacz listę i wybierz ulubione tytuły. / 123RF/PICSEL