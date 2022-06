Polscy użytkownicy serwisów streamingujących filmy i seriale do tej pory mogli mówić, że jest nudno: od dawna już udomowiony był Netflix, a także HBO GO (od marca HBO Max), a dalej kilka rodzimych marek. W czerwcu jednak sporo zamieszania wprowadził portal Disney+, który z rozmachem wszedł do naszego kraju i już wiadomo, że rywalizacja nabierze nowego wymiaru.

Nowości HBO Max na lipiec 2022

Teraz jednak skupimy się na serwisie HBO Max, który wypuścił właśnie swoją oficjalną listę nowości na lipiec 2022. A tutaj będzie się działo całkiem dużo, bo doczekamy się trzeciego już sezonu serialu Rodzice, premiera filmu Dom Gucci, czy wszystkich produkcji Spider-Man z ostatnich lat.

Zdjęcie Spider-Man HBO Max / HBO Max / materiały prasowe

I te ostatnie tytuły mogą zaskakiwać, bo obecność w Polsce Disney+ w zasadzie wykluczała posiadanie przez jakiekolwiek inne serwisy licencji do tytułów spod szyldu Marvela. Spider-Man rządzi się jednak swoimi prawami, ze względu na posiadane przez producentów prawa do marki.

Zdjęcie Nie z tego świata / HBO Max / materiały prasowe

Lipiec w HBO Max to także powrót wielu kultowych tytułów. Fani science fiction na pewno ucieszą się na myśl o wszystkich, piętnastu sezonach serialu Nie z tego świata (Supernatural), który przez lata cieszy miłośników gatunku i wyznacza standardy dla innych tytułów. Jest to opowieść o dwóch braciach: Samie i Deanie Winchester, którzy ruszają w poszukiwania swojego ojca, a na przeszkodzie stają im największe potwory świata.

Przyszły miesiąc to także wszystkie sezony serialu Ostry dyżur opowiadającego o pracy na izbie przyjęć w szpitalu County General. Produkcja ta zapoczątkowała wiele lat temu modę na seriale medyczne, które do dzisiaj wyrastają niczym grzyby po deszczu.

Zdjęcie Alf / HBO Max / materiały prasowe

Jest także coś dla miłośników Alfa. Opowieść o kosmicie z planety Melmak. Uciekł on przed jej zagładą i wylądował na Ziemi, a dokładniej na dachu garażu z pozoru zwyczajnej rodziny Tannerów. HBO Max wrzuca 10 lipca wszystkie sezony Alfa, wraz z dodatkowymi odcinkami specjalnymi.

Wisienką na torcie, szczególnie dla geeków będzie na pewno Co robimy w ukryciu IV. Kolejna już część przygód trzech wampirów. Premiera już 13 lipca 2022.

Mała doboszka (The Little Drummer Girl) - premiera: 1 lipca

(The Little Drummer Girl) - premiera: 1 lipca Bajer z Bel-Air znowu razem (The Fresh Prince of Bel-Air Reunion) - premiera: 5 lipca

(The Fresh Prince of Bel-Air Reunion) - premiera: 5 lipca Nie z tego świata I-XV (Supernatural I-XV) - premiera: 5 lipca, wszystkie sezony

I-XV (Supernatural I-XV) - premiera: 5 lipca, wszystkie sezony ALF I-IV - premiera: 10 lipca

I-IV - premiera: 10 lipca Co robimy w ukryciu IV (What We Do in the Shadows IV) - premiera: 13 lipca

IV (What We Do in the Shadows IV) - premiera: 13 lipca Tuca & Bertie III - premiera: 13 lipca

III - premiera: 13 lipca Rodzice III (Breeders III) - premiera: 15 lipca

III (Breeders III) - premiera: 15 lipca Ostry dyżur I-VII (ER I-VII) - premiera: 17 lipca, wszystkie sezony

I-VII (ER I-VII) - premiera: 17 lipca, wszystkie sezony Parks and Recreation I-VII - premiera: 18 lipca, wszystkie sezony

I-VII - premiera: 18 lipca, wszystkie sezony Nastoletnia Euthanasia (Teenage Euthanasia) - premiera: 20 lipca

(Teenage Euthanasia) - premiera: 20 lipca Pani sprzątająca (The Cleaning Lady (USA)) - premiera: 21 lipca

(The Cleaning Lady (USA)) - premiera: 21 lipca Królowie wina (The Kings of Napa) - premiera: 21 lipca

(The Kings of Napa) - premiera: 21 lipca Downton Abbey I-VI - premiera: 25 lipca, wszystkie sezony

I-VI - premiera: 25 lipca, wszystkie sezony Słodkie kłamstewka: Grzech pierworodny (Pretty Little Liars: Original Sin) - premiera: 28 lipca

(Pretty Little Liars: Original Sin) - premiera: 28 lipca Primal II - premiera w lipcu; data dzienna zostanie ogłoszona wkrótce

Filmy:

Annette - premiera: 3 lipca

- premiera: 3 lipca Obecność 2 (The Conjuring 2) - premiera: 4 lipca

(The Conjuring 2) - premiera: 4 lipca Czarnoksiężnik z Krainy Oz (The Wizard Of Oz) - premiera: 9 lipca

(The Wizard Of Oz) - premiera: 9 lipca Dom Gucci (House of Gucci) - premiera: 17 lipca

(House of Gucci) - premiera: 17 lipca Pogromcy duchów: Dziedzictwo (Ghostbusters: Afterlife) - premiera: 24 lipca

Seria filmów o Spider-Manie:

Spider-Man , Spider-Man 2 , Spider-Man 3 , Niesamowity Spider-Man , Niesamowity Spider-Man 2 - premiera: 1 lipca

, , , , - premiera: 1 lipca Spider-Man Uniwersum - premiera: 2 lipca

- premiera: 2 lipca Spider-Man: Daleko od domu (Spider-Man: Far from Home) - premiera: 30 lipca

(Spider-Man: Far from Home) - premiera: 30 lipca Spider-Man: Bez drogi do domu (Spider-Man: No Way Home) - premiera: 31 lipca