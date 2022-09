No, może nie następnego, ale prawdopodobnie niedługo będzie to możliwe. Szwedzka firma po podbiciu rynku streamingu muzyki, a następnie rozszerzeniu swojej działalności również o bibliotekę podcastów, zdecydowała się na kolejny ciekawy krok. Spotify do swojej aplikacji wprowadzi również audiobooki! Póki co są one dostępne jedynie dla użytkowników mieszkających w Stanach Zjednoczonych - mogą oni kupować i słuchać aż ponad 300 tysięcy tytułów.

Co ciekawe, aktualnie audiobooki mogą być kupione jedyne na stronie internetowej Spotify. Po ich nabyciu pojawiają się jednak również w aplikacji.

Dodatkowo audiobooki startują także z nowym interfejsem, dostosowanym specjalnie do tego medium - dzięki temu apka pozostanie czytelna mimo nagromadzenia treści różnego rodzaju.

Ale nic za darmo!

Książki będą wyświetlane w wyszukiwarce oraz rekomendacjach z ikoną blokady na przycisku odtwarzania, co oznacza, że aby je odsłuchać, trzeba je najpierw... kupić. Audiobooki będą niestety traktowane jako osobny dział, a to oznacza, że ci, którzy posiadają abonament premium, nie będą mieli zniżek na książki, przynajmniej na początku istnienia usługi.

Zakupione tytuły znajdziemy zapisane w naszej bibliotece i będą dostępne do odsłuchania w dowolnym momencie. Książek możemy słuchać także w trybie offline, a funkcja zakładek automatycznie zapisze miejsce, w którym skończyliśmy odsłuchiwanie. Przydatnymi opcjami mogą się też okazać przyspieszenie lub zwolnienie odtwarzania, aby dostosować tempo słuchania pod swoje wymagania i preferencje. W aplikacji jest też dostępny specjalny system ocen, który pozwoli podzielić się swoją opinią na temat danych tytułów z innymi użytkownikami.