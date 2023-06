Netflix Tudum 2023. "Wiedźmin", "Squid Game" i inne gorące zapowiedzi

Niedawno odbyło się specjalne wydarzenie Netfliksa. Po dwóch latach w formie wirtualnej, Tudum wróciło jako event na żywo w São Paulo. Wydarzenie to jest prawdziwą gratką dla fanów popularnej platformy, bo dzieli się ona planami na nadchodzący czas. Co zatem ukaże się na Netfliksie w drugiej połowie 2023 roku i na początku 2024 roku? Będzie co oglądać! Sprawdź.

Zdjęcie Tudum 2023. Jakie produkcje zostały zapowiedziane podczas tegorocznego wydarzenia? / Alexandre Schneider/Getty Images for NETFLIX / Getty Images