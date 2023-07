Jeżeli jesteście fanami produkcji dokumentalnych, a przy okazji interesuje was też życie celebrytów, "Depp kontra Heard" to pozycja obowiązkowa. Trzyczęściowy dokument ma trafić na platformę 16 sierpnia, a dotyczyć będzie oczywiście rozprawy, o której wręcz nie dało się nie usłyszeć na całym świecie. Zachowanie Johnny’ego Deppa i Amber Heard budziło kontrowersje, kolejne, coraz bardziej szokujące argumenty rzucały nowe światło na sprawę — czy jej wynik był sprawiedliwy? To pozostaje do oceny każdego widza, który pochyli się nad tym tytułem.

Nie chcecie dramy, a przynajmniej nie takiej, jakiej zdecydowanie możemy się spodziewać po wspomnianym procesie? Jeśli bardziej przemawiają do was zombie niż starcia celebrytów, Netflix ma dla was dobrą wiadomość. Na platformie pojawi się między innymi serial "Zombieverse" - w Seulu wybucha epidemia wirusa zamieniającego ludzi w zombie, czyli coś, co mniej więcej każdy już widział, ale i tak chce się oglądać więcej, jeśli nieumarli to nasz klimat.

W waszej duszy gra zamiłowanie do kultury bliskiego wschodu? Koniecznie przygotujcie się na seans "One Piece" — na Netflixa trafi bowiem adaptacja szalenie popularnej mangi i anime. Wszystkie epizody serialu mają się pojawić tego samego dnia, już pod koniec sierpnia. Ale to nie wszystko, bowiem obejrzeć będziemy też mogli ekranizację "Zom 100: 100 rzeczy do zrobienia, zanim zostanę zombie".

Jeśli lubujecie się w kinie akcji, zdecydowanie powinniście obejrzeć film "Misja Stone" z Gal Gadot w roli głównej. Pozycja ta dostarczy wam dokładnie tego, czego oczekuje się po dobrym kinie akcji.

Nie można też nie wspomnieć o tym, że doczekamy się w końcu drugiej części drugiego sezonu serialu "Prawnik z Lincolna". Co jeszcze pojawi się na platformie już niebawem?

Co nowego na Netflixie w sierpniu 2023? Lista premier

Sportowe opowieści: Część 3. 1, 8, 15, 22 sierpnia 2023

1, 8, 15, 22 sierpnia 2023 Operacja: Soulcatcher. 2 sierpnia 2023

2 sierpnia 2023 Mark Cavendish: Nigdy dosyć. 2 sierpnia 2023

2 sierpnia 2023 Trucizna na talerzu. 2 sierpnia 2023

2 sierpnia 2023 Konfrontacja. 3 sierpnia 2023

3 sierpnia 2023 Zom 100: 100 rzeczy do zrobienia, zanim zostanę zombie. 3 sierpnia 2023

3 sierpnia 2023 Ostatnie chwile Mario Biondo: Sezon 1. 3 sierpnia 2023

3 sierpnia 2023 Prawnik z Lincolna: Sezon 2: Część 2. 3 sierpnia 2023

3 sierpnia 2023 Heartstopper: Sezon 2. 3 sierpnia 2023

3 sierpnia 2023 Nailed It!: Wielkie wyzwanie. 4 sierpnia 2023

4 sierpnia 2023 Polowanie na Veerappana. 4 sierpnia 2023

4 sierpnia 2023 Śmiertelne pożądanie: Część 2. 4 sierpnia 2023

4 sierpnia 2023 Koci Domek Gabi: Sezon 8. 7 sierpnia 2023

7 sierpnia 2023 Zombieverse. 8 sierpnia 2023

8 sierpnia 2023 The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Part 2. 8 sierpnia 2023

8 sierpnia 2023 Panie przodem: Historia kobiet hip-hopu. 9 sierpnia 2023

9 sierpnia 2023 Zabić ból. 10 sierpnia 2023

10 sierpnia 2023 Czy poślubisz moje zwłoki? 10 sierpnia 2023

10 sierpnia 2023 Robokadeci. 10 sierpnia 2023

10 sierpnia 2023 Down for Love. 11 sierpnia 2023

11 sierpnia 2023 Misja Stone. 11 sierpnia 2023

11 sierpnia 2023 Namacalne dowody. 12 sierpnia 2023

12 sierpnia 2023 Rodzina Furych. 16 sierpnia 2023

16 sierpnia 2023 Jodie - wybraniec. 16 sierpnia 2023

16 sierpnia 2023 Depp kontra Heard. 16 sierpnia 2023

16 sierpnia 2023 The Upshaws: Część 4. 17 sierpnia 2023

17 sierpnia 2023 Mój tata jest łowcą kosmitów. 17 sierpnia 2023

17 sierpnia 2023 Dziewczyna w masce. 18 sierpnia 2023

18 sierpnia 2023 Seks, miłość i 30 świeczek. 18 sierpnia 2023

18 sierpnia 2023 10 dni z życia złego człowieka. 18 sierpnia 2023

18 sierpnia 2023 Małpi Król. 18 sierpnia 2023

18 sierpnia 2023 W cieniu latarni. 22 sierpnia 2023

22 sierpnia 2023 Miłość do kwadratu bez granic. 23 sierpnia 2023

23 sierpnia 2023 Jesteś moim przeznaczeniem. 23 sierpnia 2023

23 sierpnia 2023 Ultimatum: Ślub albo rozstanie: Sezon 2. 23 i 30 sierpnia 2023

23 i 30 sierpnia 2023 Ragnarok: Sezon 3. 24 sierpnia 2023

24 sierpnia 2023 Baki Hanma: Sezon 2: Część 2. 24 sierpnia 2023

24 sierpnia 2023 Kim jest Erin Carter? 24 sierpnia 2023

24 sierpnia 2023 Klub miłośników kryminałów. 25 sierpnia 2023

25 sierpnia 2023 Nie jesteś zaproszona na moją bat micwę. 25 sierpnia 2023

25 sierpnia 2023 Miss Adrenaline: A Tale of Twins. 30 sierpnia 2023

30 sierpnia 2023 Żyć 100 lat: Tajemnice niebieskich stref. 30 sierpnia 2023

30 sierpnia 2023 One Piece. 31 sierpnia 2023

31 sierpnia 2023 Wybierz miłość. 31 sierpnia 2023

31 sierpnia 2023 Owca karateka: Sezon 2. 31 sierpnia 2023

Tytuły na licencji i bez daty premiery. Co nowego na Netflixie?

Babel. 1 sierpnia 2023

1 sierpnia 2023 Clifford. Wielki czerwony pies. 19 sierpnia 2023

19 sierpnia 2023 Krudowie 2: Nowa era. 28 sierpnia 2023

28 sierpnia 2023 Guns & Gulaabs. Już wkrótce na Netflix

Już wkrótce na Netflix Pikantny świat: Tajwan. Już wkrótce na Netflix