Spis treści: 01 Wrzesień w Max. Ogrom filmów, w tym Sok z żuka, Carrie i Batman

02 Nowości w Max. 4 sezon Genialnej Przyjaciółki i coś dla fanów Rodziny Soprano

03 Max we wrześniu. Pełna lista nowości

Platforma Max zastąpiła niedawno serwis HBO Max i w porównaniu do niego oferuje ponad dwukrotnie większą bibliotekę treści. Co rusz ogłaszane są także kolejne pozycje, które dołączają do długiej już listy tytułów dostępnych już w ramach kilku wariantów abonamentu.

Warto zapoznać się z opcjami subskrypcji, jakie oferuje serwis Max oraz sprawdzić, co nowego pojawi się na platformie we wrześniu. Oto lista ogłoszonych dokumentów, filmów i seriali, które pojawią się w Max w tym miesiącu.

Wrzesień w Max. Ogrom filmów, w tym Sok z żuka, Carrie i Batman

Do bogatej biblioteki treści dołączy we wrześniu ogromna porcja filmów. Wśród nich pojawi się kultowy już „Sok z żuka”. Michael Keaton jako Beetlejuice, ekscentryczny bioegzorcysta, musi zająć się... ludźmi. Wprowadzili się oni bowiem do domu zamieszkiwanego już przez duchy, które bardzo nie chcą, by ktoś zakłócał ich spokój. W obsadzie czarnej komedii fantasy wystąpili też m.in. Alec Baldwin, Geena Davis i Winona Ryder.

Zdjęcie Michael Keaton w filmie "Sok z żuka". / materiały prasowe

Do widzów trafi też „Carrie”, interpretacja klasycznej opowieści grozy Stephena Kinga, rzecz o posiadającej niebywałe zdolności Carrie White. Ta odrzucona przez rówieśników dziewczyna zaczyna siać w miasteczku terror... Pozostając w klimatach trzymających w napięciu, warto wspomnieć też o „Aż poleje się krew”, gdzie w roli głównej występuje Daniel Day-Lewis. Do tego znajdzie się coś dla miłośników kina superbohaterskiego - na platformę trafi bowiem „Batman”.

Nowości w Max. 4 sezon Genialnej Przyjaciółki i coś dla fanów Rodziny Soprano

Oprócz filmów na platformie Max w pierwszej połowie września pojawi się też kolejna część serialu „Genialna przyjaciółka”. Czwarty sezon historii opartej na powieści Eleny Ferrante, o burzliwej, trwającej wiele lat przyjaźni między dwoma kobietami subskrybenci Max będą mogli oglądać już od 10 września.

Zdjęcie "Genialna przyjaciółka". We wrześniu czwarty sezon pojawi się w zasobach Max. / materiały prasowe

Ponadto do zasobów Max dołączy seria o twórcy i kulisach powstawania popularnej produkcji HBO - reżyser Alex Gibney zagłębia się w dokumencie „David Chase i Rodzina Soprano” w psychikę twórcy „Rodziny Soprano”, Davida Chase'a, oferując wyjątkowe spojrzenie na kultowy serial HBO.

Max we wrześniu. Pełna lista nowości

Co jeszcze trafi do zasobów Max w pierwszej połowie września? Oto pełna lista nowości na 1-15 września.

1 września:

Sok z żuka

Piłkarki. Dziewczyny z Boiska, odc. 1

Żony Podlasia II, odc. 1

Samochód marzeń Adama Klimka III, odc. 1

Jeździć, obserwować IV, odc. 1

Najlepsze premiery motoryzacyjne VI, odc. 1

Mobilni mechanicy VIII, odc. 1

Masterchef XIII, odc. 1

Kobieta na krańcu świata XV, odc. 1

Zawodowi handlarze XVI, odc. 1

Wojny samochodowe XVIII, odc. 1

Zakup kontrolowany XXXVIII, odc. 1

2 września:

Niebezpieczne dzielnice, odc. 1

Konfrontacje Agaty II, odc. 1

Zakup w ciemno IV, odc. 1

Totalne remonty Szelągowskiej VII, odc. 1

Ariel: Powrót do Buenos Aires

Zwłaszcza nocą

Towarzystwo niedostępnych

Portret damy

Garbage Boy and Trash Can

3 września:

Born Evil: The Serial Killer and the Savior

Ślub od pierwszego wejrzenia X, odc. 1

Kuba Wojewódzki XXXVI, odc. 1

4 września:

Top Model XIII, odc. 1

5 września:

Coming from America, odc. 1

Życie na kredycie V, odc. 1

Jestem z Polski XIV, odc. 1

Kuchenne rewolucje XXIX, odc. 1

Zmory Cory

Powrót do siebie

6 września:

Custom Carolina, odc. 1

Damy i wieśniaczki VIII, odc. 1

Czerwone niebo

Amerykański marzyciel

Carrie (1976)

Carrie (2013)

Sonic

Królowie świata

The Rage: Carrie 2

Znikający żołnierz

Aż poleje się krew

7 września:

Nasi w mundurach III, odc. 1

8 września:

Gwiazdy lumpeksów, odc. 1

Master sprzątania, odc. 1

David Chase i "Rodzina Soprano", odc. 1-2

Pojedynek na podróż II, odc. 1

Europolki studentki III, odc. 1

Małe światy według Marzeny Rogalskiej III, odc. 1

90 Day Fiance: The Other Way VI, odc. 1

9 września

Rozważna i romantyczna

10 września

Genialna przyjaciółka IV, odc. 1

12 września

Gold Rush: Mine Rescue with Freddy & Juan IV, odc. 1

Salvage Hunters: Classic Cars IV, odc. 1

Ricki and the Flash

Zabójstwo Jesse'ego Jamesa przez tchórzliwego Roberta Forda

13 września

My Big Fat Fabulous Life XII, odc. 1

Pamięć

Rango

Batman

Koniec romansu

Dziewczyna o złotych dłoniach

Święto wiosny

Wyrok

15 września

Ślub Last Minute II, odc. 1