Do tego "lądowania grozy" doszło na greckim lotnisku Skiathos. Słynie ono właśnie z "niskich lądowań", gdyż lotnisko ma bardzo krótki pas. Samoloty podchodząc do lądowania od strony morza muszą przelecieć nad plażą, na której przeważnie gromadzą się osoby spragnione emocji i "lotniczego" widowiska. Na całym świecie istnieją nawet specjalne grupy internautów, którzy odwiedzają takie miejsca. Nagrywają filmy z samolotami przelatującymi tuż nad ich głowami, a potem zamieszczają je w mediach społecznościowych. I tak miało być tym razem, choć nikt nie spodziewał się, że samolot linii Wizz Air aż tak obniży lot. Na filmie umieszczonym w serwisie youtube widać, jak na małej wysokości nad wodą leci potężny samolot pasażerski i zbliża się do lotniska.

Po chwili potężny pasażerski odrzutowiec Airbus A321neo jeszcze bardziej zniża się i wydaje się, że prawie "zawadza" o turystów. W rzeczywistości przelatuje nad nimi na wysokości ok. 2-3 metrów.





Na filmie zamieszczonym przez użytkownika GreatFlyer w serwisie youtube widać, że turyści są wyraźnie zaskoczeni tak niebywale niskim lądowaniem. Padają nawet przekleństwa, a podmuch z silników odrzutowca o mało ich nie przewraca.



Film bije rekordy popularności i za chwilę przekroczy trzy miliony wyświetleń. Komentarze internautów są entuzjastyczne. Wielu z nich uważa, że było to "najniższe lądowanie samolotu w historii lotnictwa". Inni zwracają uwagę, że tym razem pilot trochę przesadził.



Muszę tu wkrótce dotrzeć. To jest niesamowite. Myślę, że pilot Wizz Air źle ocenił podejście. Wygląda na to, że "poprawił" w ostatniej chwili. komentarz jednego z internautów pod filmem zamieszczonym w serwisie youtube.

Łowcy "niskich lądowań" zachwyceni

Film natychmiast stał się kultowy dla fanatyków lotnictwa, a szczególnie miłośników "niskich lądowań". Przelot nad głowami turystów przed lotniskiem na Skiathos porównywany jest z innym, super niskiem lądowaniem samolotu Air Italy 737-8BK w tym samym miejscu z 2013 roku, z którego film także jest w sieci. Większość internautów uważa, że to samolot WizzAir jednak ustanowił rekord wszechczasów na "niskie lądowanie".



W tej sprawie wypowiedzieli się piloci pasażerskich odrzutowców zapytani przez brytyjski tabloid. Ich zdaniem pilot nie popełnił rażących błędów, trzymał się "ścieżki podejścia" i bezpiecznie wylądował. Niska wysokość ostatniej fazy loty została wymuszona przez specyfikę lotniska na Skiathos. W tym miejscu warto przypomnieć, że w Polsce także zdarzają się "niskie lądowania". Do jednego z nich doszło w tym roku w Rzeszowie, a bohaterem był słynny Antonow - jeden z największych samolotów świata.



Pasjonaci lotnictwa stworzyli mapę miejsc na świecie, gdzie można z bliska obserwować "niskie lądowania". Przeważnie to lotniska o bardzo krótkich pasach położone nad morzem. Tego typu efektowne przeloty na pewno zdobywają tysiące "lajków" w mediach społecznościowych, ale jednak są niebezpieczne. Nigdy nie można wykluczyć, że kiedyś pilot samolotu popełni błąd i podczas lądowania zejdzie naprawdę zbyt nisko. Wtedy nawet podmuch z silników odrzutowych może doprowadzić do tragedii.