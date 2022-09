Wraz z pojawieniem się dronów z kamerami o wysokiej rozdzielczości na pokładzie powstała nowa kategoria zdjęć wykonanych z powietrza przez bezzałogowce .

. Po raz piąty w historii ogłoszono zwycięzców w konkursie Drone Photo Awards , w którym można było zgłaszać najlepsze zdjęcia zrobione z pojazdów latających (chodzi nie tylko o drony, ale także latawce czy rakiety).

Zdjęcie "Big Bang" odbiera mowę

Zacznijmy od oszałamiającego zdjęcia roku zatytułowanego "Big Bang", które zostało wykonane we wrześniu 2021 r.. Nagroda trafiła do francuskiego fotografa Armanda Sarlangue'a, który wykonał to zdjęcie z drona unoszącego się nad kraterem wulkanu Fagradalsfjall na Islandii tuż po jego wybuchu. Na fotografii widzimy tzw. szczelinę wtórną w kraterze. Wypływająca z niej lawa stworzyła fantastyczny wzór z jasnym punktem pośrodku przypominającym mistyczną gwiazdę.



Zdjęcie Szczelina wtórna występująca kilkaset metrów od głównego krateru wulkanu Fagradalsfjall na Islandii podczas ostatniej fazy erupcji. / foto: Armand Sarlangue / domena publiczna

W kolejnej kategorii "natura" wyróżnienie otrzymała fotografia wykonana na kanadyjskiej wyspie Ellesmere'a w Archipelagu Arktycznym. Autor fotografii Nansen Weber zbliżył drona do niedźwiedzia polarnego, który przemierzał lodową przestrzeń w poszukiwaniu śladów fok.



Zdjęcie Wyróżnienie w kategorii "natura". Samotny niedźwiedź na wyspie Ellesmere'a /foto: Nansen Weber / domena publiczna

W konkursie na najlepsze zdjęcie wykonane z drona bardzo wysoko cenione są te fotografie, które pokazują potęgę natury. Przykładem może być dzieło Satti Mohammeda wyróżnione w kategorii "urban" (zdjęcie miejskie). Autor swoim bezzałogowcem obserwował potężną burzę piaskową, która zbliżała się do starożytnego, afrykańskiego miasta w Sudanie. Organizatorzy konkursu opisując tę fotografię zwrócili uwagę, że bezzałogowe statki powietrzne potrafią wykonywać zdjęcia z miejsc, które są bardzo niebezpieczne.



Zdjęcie Ściana burzy piaskowej dociera do miasta. /foto: Satti Mohammed / domena publiczna

Fotografia wyróżniona w kategorii "zdjęcie miejskie" (urban), która została wykonana na pustyni. Przedstawia boisko do koszykówki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, które jest pochłaniane przez burzę piaskową. Hałdy piasku tworzą fantazyjne kształty, które bardzo kontrastują z liniami na boisku. Fotografia z drona wykonana przez Yura Borschev’a zachwyca zderzeniem natury z dziełem człowieka, które musi wcześnie czy później przegrać.



Zdjęcie Boisko do koszykówki po burzy piaskowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich / foto: Yura Borschev / domena publiczna

I jeszcze jedna fotografia wulkanu wykonana przez bezzałogowca na Islandii, która została doceniona w kategorii "Natura". Jej autorem jest Luis Manuel Vilariño Lopez, który w 2021 roku postanowił przelecieć dronem nad rzeką lawy na dnie doliny Geldigadalir na Islandii. Wykonane przez dron zdjęcie pokazuje strużki rozgrzanej do czerwoności lawy, które prowadzą do czeluści wulkanu.



Zdjęcie Niezwykły spektakl potęgi wulkanu na dnie doliny Geldigadalir na Islandii. / foto: Manuel Vilariño Lopez / domena publiczna

Spotkanie dwóch żywiołów - to kolejna fotografia pokazująca potęgę natury. Naprzeciwko siebie stanęły dwie potęgi - pustynia i ocean. Autor zdjęcia wykonał je z drona unoszącego się w pobliżu wydm na południowym wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego.



Zdjęcie Wydmy i ocean. /foto: David Rouge / domena publiczna

Fotografia z bezzałogowca wykonana przez Gheorghe Popa pokazuje rumuńskie jezioro Cuejdel na chwilę przed zamarznięciem. Jezioro Cuejdel ma tę cechę, że jest płytkie i rosną w nim drzewa zanurzone w wodzie. W efekcie powstał efekt, że połowa drzew wydaje się być skuta lodem



Zdjęcie Yin i Yang /autor: Gheorghe Popa / domena publiczna

Zdjęcie wysp wykonane z dronów robią zawsze wstrząsające wrażenie. Podobnie jest z fotografią małej wyspy na jeziorze Tyrrell w północno-zachodniej Wiktorii w Australii. Operator drona Jim Picôt czekał długo na moment, kiedy jedna połowa wyspy została oświetlona zachodzącym słońcem. Efekt przerósł wszelkie oczekiwania.



Zdjęcie Wyspa przypominająca trąbę słonia (Australia) / foto: Jim Picôt / domena publiczna

Na koniec tej małej prezentacji fotografii wykonanych z dronów wyróżnione zdjęcie w kategorii "ludzie". Widzimy na nim łodzie na brzegu rzeki Buriganga w pobliżu Dhaki (Bangladesz). Autor zdjęcia Anindita Roy sfotografował z powietrza niezwykłą scenę - na jednej z łodzi rybak rozłożył hamak, w którym przespał całą noc.



Zdjęcie Spanie na łodzi (Dhaka, Bangladesz) / autor: Anindita Roy / domena publiczna

Drone Photo Awards - co to za konkurs?

Konkurs Drone Photo Awards stał się jednym z najbardziej cenionych tego typu wydarzeń fotograficznych na świecie. W każdej edycji właściciele dronów z ponad 100 krajów przysyłają w sumie kilkanaście tysięcy fotografii.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają nagrody podczas festiwalu Siena Awards w Sienie (Włochy), który odbędzie się w październiku.