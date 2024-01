Hakerzy obrali sobie za cel przejmowanie kont rozpoznawalnych firm, które śledzą setki tysięcy obserwujących. W ostatnich dniach doszło do ataków na Netgear i Hyundai MEA. Wcześniej oszuści zhakowali między innymi profile Bloomberg Crypto oraz Mandiant.

Jak podkreśla Mandiant, amerykańska firma zależna od Google, która zajmuje się cyberbezpieczeństwem, hakerzy byli w stanie przejąć jej konto na Twitterze/X mimo włączonego uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA). Jaki cel mają hakerzy w zagarnianiu tych profili? Chodzi o prowadzenie złośliwej kampanii, która ma na celu okradanie użytkowników.

Fala przejęć kont na Twitterze

Oszuści hakują konta firm z dużą liczbą obserwujących, aby następnie rozpowszechniać za ich pomocą fałszywe oferty związane z kryptowalutami. Kampania polega na publikowaniu wpisów z odnośnikami do złośliwej strony. Po kliknięciu użytkownik naraża się na zainfekowanie oprogramowaniem, które ma na celu kradzież środków z portfeli kryptowalut.

Przejęcie konta Netgear wiązało się z odpowiadaniem w komentarzach na wpisy związanej z kryptowalutami BRC App, podaje Bleepingcomputer.com. Chodziło o to, aby komentarzami zwabić obserwujących do wejścia na przygotowaną przez przestępców witrynę. Hakerzy obiecywali nagrody dla tysiąca osób, które jako pierwsze dokonają rejestracji. W rzeczywistości każdy, kto podłączyłby swój portfel do witryny, zostałby okradziony z cyfrowych aktywów.

Zdjęcie Odpowiedzi przejętego przez hakerów konta @Netgear pod postami @BRCapp / Twitter / Twitter

Kto stoi za atakami na X?

Schemat działania oszustów jest podobny - przejmują konto, a następnie wykorzystują je do zachęcania użytkowników, by zarejestrowali się na złośliwej stronie, co skutkuje wyczyszczeniem portfeli. Czasem, jak w przypadku Mandiant oraz Hyundai MEA, hakerzy zmieniają nazwę profilu na taką, która kojarzona jest z kryptowalutami.

Na ten moment nie wiadomo, kto stoi za atakami. Choć padają podejrzenia, że jest to zorganizowana akcja, wcale nie musi tak być. Firmy zdołały odzyskać dostęp do kont i zajęły się usuwaniem wpisów zawierających wprowadzające w błąd informacje i złośliwe linki.

Problemem są nie tylko fałszywe profile

Jednak użytkownicy Twittera, którzy są zainteresowani kryptowalutami lub chcąc rozpocząć swoją przygodę w tym obszarze, narażeni są nie tylko na ataki z przejętych profili. Regularnie na platformie pojawiają się reklamy zachęcające do rejestracji lub inwestowania na stronach związanych z tą tematyką, które prowadzą do złośliwych stron.

Podanie danych lub pobranie na swoje urządzenie programu reklamowanego w ten sposób skutkować może wykradzeniem aktywów, albo utratą dostępu do profilu w banku, lub mediach społecznościowych.