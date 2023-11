Jakie są najdroższe materiały świata? Koszt próbki z Marsa to jest dosłownie nic

Spis treści: 01 Ile kosztuje garść piasku z kosmosu?

02 Ile będą kosztowały próbki z Marsa?

03 Darmowe próbki z kosmosu?

04 Najdroższe materiały w nauce

Ile kosztuje garść piasku z kosmosu?

We wrześniu tego roku na Błękitnej Planecie wylądowała sonda NASA OSIRIS-REx, która przybyła z kosmosu z niezwykle cennym ładunkiem. Był nim materiał zebrany z powierzchni planetoidy Bennu.

Opracowanie misji, stworzenie kosmicznego statku, wysłanie go w kosmos i późniejsza koordynacja kosztowała amerykańską agencję gigantyczną kwotę. Badacze obliczyli, że przetransportowanie na Ziemię 255 gramów próbki planetoidy kosztowało około 1,16 miliarda dolarów.

Pierwszym w dziejach pozaziemskim materiałem sprowadzonym na Błękitną Planetę były próbki z powierzchni Księżyca. W sumie przetransportowano aż 382 kg księżycowego regolitu (lata 1969-1972). Całkowity koszt programu Apollo (który został skorygowany o inflację) wyniósł 257 mld dolarów. Daje to około 674 000 dolarów (około 2 844 000 zł) za gram próbki.

Ile będą kosztowały próbki z Marsa?

W okolicach 2030 roku NASA planuje sprowadzić próbki z Marsa, by sprawdzić, czy mogą one zawierać ślady dawnego życia. W sumie na Ziemię ma dotrzeć 30 probówek, które mają zawierać łącznie 450 g marsjańskiego regolitu. Do tej pory łazik Perseverance przygotował 10 tego rodzaju "paczek".

Badacze wskazują, że w ostatnim czasie koszty całego przedsięwzięcia wzrosły. Wyliczono, że przetransportowanie próbek z Marsa na Ziemię ma kosztować 11 mld dolarów, czyli NASA za gram marsjańskich skał zapłaci aż 24 mln dolarów (ponad 1 mld zł) - jest to około 5 razy więcej niż za próbkę z Bennu.

Darmowe próbki z kosmosu?

Warto wspomnieć, że część kosmicznych próbek jest... za darmo. Jak podaje portal Phys.org niemal każdego dnia na Ziemię spada prawie 50 ton darmowych skał, czyli meteorytów (większość z nich jednak spala się w ziemskiej atmosferze).

Meteoryty można kupić przez internet. Chondryty (meteoryty składające się głównie z oliwinu i piroksenów) można kupić już od kilku złotych za gram. Meteoryty żelazne są już nieco droższe i kosztują co najmniej kilkanaście/kilkadziesiąt złotych za gram. Z kolei niektóre meteoryty kamienno-żelazne mogą kosztować już nawet 150 zł za gram.

Największy meteoryt pochodzący z Księżyca (ważący 1,8 kg) został wyceniony na 700 dolarów za gram (niecałe 3000 zł). Natomiast meteoryty z Marsa zostały wycenione na 388 dolarów za gram (ponad 1600 zł).

Najdroższe materiały w nauce

Gram czystego srebra kosztuje niecałe 4 zł, z kolei gram złota kosztuje już niecałe 270 zł. Wysokiej jakości szmaragdy są około 10 razy droższe od złota, z kolei diamenty mogą być nawet 100 razy droższe od tego kruszcu.

Diamenty, które są zanieczyszczone borem, są niezwykle rzadkie, dlatego też ich cena za gram wynosi około 19 mln dolarów. Phys.org podaje, że najdroższym syntetycznym materiałem są endoedryczne fulereny, czyli maleńkie struktury zbudowane z atomów węgla z uwięzionym w środku atomem azotu - kosztują one 141 mln dolarów za gram.

Jak informuje Phys.org najdroższym z pierwiastków promieniotwórczych jest Polon-209, za którego gram trzeba zapłacić... 49 mld dolarów. Jednakże najdroższą obecnie rzeczą na świecie jest antymateria. Portal informuje, że koszt wyprodukowania jednego grama antymaterii (przy obecnej technologii trwałoby to miliardy lat) wynosiłby niebywałe 35 biliardów dolarów.