W tym roku mija 70 lat, od kiedy Elżbieta II została królową. Z tej okazji w Wielkiej Brytanii jej podobizny są na koszulkach, pamiątkowych tabliczkach czy ozdobnych flagach. Ale po raz pierwszy 96-letnia brytyjska monarchini pojawiła się na gigantycznych głazach, które tworzą mistyczny krąg Stonehenge. To efekt specjalnej akcji, którą zorganizowała organizacja charytatywna English Heritage, która opiekuje się historycznymi miejscami w Wielkiej Brytanii. Instalacja świetlna miała być hołdem dla Elżbiety II.

Aby uczcić platynowy jubileusz, zestawiliśmy dwie brytyjskie ikony. Zamieściliśmy na Stonehenge osiem portretów królowej Elżbiety II. Każdy obraz pochodzi z innej dekady panowania Królowej Organizator wydarzenia English Heritage we wpisie w serwisie społecznościowym twitter

Królowa na Stonehenge? Internauci podzieleni

Świetlna instalacja na kamieniach najsłynniejszego kręgu kamiennego na świecie miała w zamierzeniu pomysłodawców być "urzekającym hołdem" dla 96-letniej monarchini. Tymczasem nie wszystkim przypadła do gustu. Jeden z internautów komentujących wpis English Heritage w serwisie społecznościowym napisał, że w ten sposób tylko ośmieszono królową. "W efekcie tego spektaklu Stonehenge wyglądało jak kolekcja pamiątkowych zapalniczek" - oburzył się brytyjski zwolennik monarchii. Pojawiły się także posty osób zaniepokojonych wykorzystywaniem kręgu Stonehenge w sposób, który narusza mistykę tego miejsca.



Stonehenge to najsłynniejszy krąg kamienny na świecie, który prawdopodobnie powstał w epoce neolitu i brązu. Ta megalityczna formacja kamieni jest położona w odległości 13 km od miasta Salisbury w hrabstwie Wiltshire w południowej Anglii. Jest wiele teorii wyjaśniających jego znaczenie. Jedna z bardziej popularnych zakłada, że krąg najprawdopodobniej związany był z kultem Księżyca i Słońca. Księżyc mógł symbolizować tutaj kobietę, a Słońce - mężczyznę. Stonehenge od 1986 roku jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W Wielkiej Brytanii od lat spotykają się tam zwolennicy ruchu New Age wierząc, że jest to miejsce magiczne.