Jest źle, a może być gorzej

Serwisowi społecznościowemu przejętemu przez miliardera jesienią ubiegłego roku grozi nie tylko dalszy spadek wartości. Na horyzoncie pojawił się także konflikt z Unią Europejską. Twitter opuścił europejski sojusz na rzecz walki z dezinformacją. Zrezygnował z dobrowolnego podpisania tzw. kodeksu dobrych praktyk, który miał wspomagać działania przeciwko temu zagrożeniu.

Wszystko wskazuje na to, że wkrótce to, co dobrowolne, stanie się obowiązkowe. Twitter i tak będzie musiał dostosować się do unijnych regulacji, jeśli chce zarabiać na europejskim rynku. Takie zamieszanie wokół portalu społecznościowego na pewno nie zachęci nowych klientów do reklam w portalu społecznościowym.

To wszystko pokazuje, że Elon Musk musi przygotować się na to, że ciężkie czasy dla Twittera dopiero nadchodzą.