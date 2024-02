Na Syberii otwiera się piekło? Powstają niepokojące anomalie

Jamał w języku rdzennych Nieńców (naród uralski) oznacza "Koniec Ziemi". Występuje tu wieczna zmarzlina oraz liczne jeziora pochodzenia termokrasowego. Na półwyspie odkryto także wiele złóż węglowodorów, w tym duże złoża gazu ziemnego.

"Wrota piekieł" i wybuchowy fenomen

Ostatnie badania wspomnianego krateru termokrasowego ujawniły, że wzrost średnich temperatur powietrza w tej części świata doprowadza do tego, że zaczyna się tu topić wieczna zmarzlina. Trzeba zauważyć, że najczęściej spotykanym typem jest wilgotna wieczna zmarzlina - lód wypełnia wolne przestrzenie gruntu lub pory w skałach.

Analizy wykazały, że w dolnej części krateru istnieją liczne wgłębienia i groty. Wytapianie się lodu pod powierzchnią gruntu tworzy rozległe jamy, w których gromadzi się metan. Gaz ten powoduje pęcznienie gleby, przez co na powierzchni powstaje dużych rozmiarów wybrzuszenie (do kilkunastu metrów średnicy).

W tym czasie może dojść do stopniowego uwalniania się metanu, który zaczyna łączyć się z tlenem. Konsekwencją tego może być bardzo duża eksplozja, która ujawnia podziemną grotę, tworząc jednocześnie krater termokrasowy.

Mieszkańcy Syberii opowiadają, że przed odkryciem kraterów bardzo często słychać głośny huk. Niektóre relacje wskazują, że widoczna jest wówczas kula ognia i kłęby czarnego dymu. Ponadto zauważyć można wyrzucone w powietrze grudy ziemi i lodu.

Niebezpieczne wyziewy

Metan jest około 20 raz silniejszym gazem, aniżeli dwutlenek węgla, który ma wpływ na globalne ocieplenie. Wspomniane wcześniej kratery są źródłem emisji metanu do atmosfery. Niestety dalszy wzrost temperatur będzie skutkować coraz częstszymi metanowymi eksplozjami.

Obecnie dochodzi do degradacji wiecznej zmarzliny, która zazwyczaj uniemożliwia metanowi przedostanie się do atmosfery. Niestety jest to "samonapędzające się" koło - wzrost temperatury powoduje zwiększone uwalnianie metanu, który powoduje dalszy wzrost temperatur.

Jak wskazują naukowcy, obecnie w ziemskiej atmosferze znajduje się około 150 procent więcej tego gazu, niż w czasach przed rewolucją przemysłową (początek XVIII wieku). Udowodniono także, że największe leje termokrasowe powstają podczas wyjątkowo ciepłych okresów letnich - gdy średnia temperatura jest wyższa od normy o 5 stopni Celsjusza. Badacze stwierdzają, że sytuacja jest alarmująca.