UFO nad meksykańskim wulkanem Popocatepetl? Dziwny obiekt ma kształt dysku

Robert Bernatowicz Ciekawostki

To miało być tylko zdjęcie Księżyca, który wyłaniał się zza wulkanu Popocatepetl. Po powrocie do domu autor fotografii zauważył, że nad kraterem wulkanu jest widoczny dyskoidalny obiekt. To jedno z ciekawszych zdjęć UFO, jakie zostało wykonane na początku 2023 roku.

Zdjęcie UFO na zdjęciu wykonanym 8 stycznia 2023 wydaje się unosić tuż nad kraterem wulkanu Popocatépetl / Facebook