W Polsce otworzą „Podziemny Pałac”. Wyjątkowa atrakcja w europejskiej skali

Na Stokach w Łodzi znajduje się wyjątkowy w skali europejskiej kompleks - są to podziemne zbiorniki wodny pitnej. Bardzo często nazywane są one "Podziemnym Pałacem" lub "Podziemną Katedrą". Ich pomysłodawcą był angielski inżynier William Heerlein Lindley.

Zaproponował on, że w jednym z najwyższych punktów miasta (260 m n.p.m.) należy stworzyć zespół zbiorników, skąd woda będzie rozprowadzana po mieście metodą grawitacyjną. Co ciekawe, podziemne zbiorniki miały pełnić funkcję wieży ciśnień. Okazało się, że ciśnienie wody było tak duże, że konieczne było zainstalowanie specjalnych reduktorów ciśnienia. Woda zaopatrywała około 70 proc. odbiorców w mieście. Pierwsze dwa zbiorniki powstały w latach 1935-1937, każdy z nich ma pojemność 15 mln metrów sześciennych. Kolejne dwa powstały w latach 1949-1953.

Reklama

"Podziemny Pałac" w centrum Polski zostanie otwarty dla turystów

Wyjątkowe zbiorniki zostały zbudowane na planie kwadratów o boku 60 metrów i wysokości 7 metrów. Natomiast sklepienie każdego z nich podpiera 81 kolumn, przez co powstało aż 100 kopuł. Interesującym rozwiązaniem było zastosowanie łukowatego kształtu stropów, ścian i podłóg - docelowo miało to znacznie lepiej przenosić ciśnienie zgromadzonej pod ziemią wody. Zbiorniki zostały wyłożone wodoodporną cegłą. Warto wspomnieć, że w łódzkiej "katedrze" echo niesie się od 12 do aż 15 sekund.

Zbiorniki były napełniane wodą pochodzącą m.in. ze studni głębinowych, zaś sama budowla pełniła strategiczną rolę w zaopatrywaniu mieszkańców miasta w pitną wodę.

Inspiracją dla zbiorników na Stokach miała być słynna Basilica Cistern w Stambule, obie budowle są do siebie niezwykle podobne. Pomysłodawcy nowego przeznaczenia łódzkiego kompleksu chcą powtórzyć sukces tureckiego odpowiednika, do którego przybywa rocznie około miliona turystów.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi obecnie przygotowuje dokumentację, dzięki której "Podziemny Pałac" ma zostać udostępniony zwiedzającym. Według doniesień pierwsze prace nad wielką przemianą mają rozpocząć się już w przyszłym roku.

W planach jest dostosowanie kompleksu dla turystów, a także zaaranżowanie wnętrza "na nowo". Obiekt ma zostać specjalnie oświetlony, by wydobyć jego ukryte piękno. Jednocześnie ma się tutaj znaleźć stała wystawa o historii Łodzi z przełomu XIX i XX wieku. Ponadto zostanie przebudowana infrastruktura wokół całego obiektu.

Wcześniej atrakcja była udostępniana limitowanej liczbie turystów raz na kilka lat. Miało to miejsce podczas konserwacji kompleksu i czyszczenia, gdy zbiorniki były opróżniane. Jak już wspomniano, budowle miały strategiczne znaczenie dla miasta, dlatego też zostały one ukryte pod ziemią, zaś wokół nich stale znajdowali się strażnicy.

Polecamy na Antyweb: Praca zdalna zabrała nam jedną ważną rzecz. Czas ją przywrócić