Gotową miniaturę zamku można już podziwiać, została odsłonięta przy ulicy Piłsudskiego w Malborku, niedaleko Muzeum Zamkowego. Mieszkańcy i władze liczą, że rekonstrukcja przyciągnie turystów.

Nowa atrakcja turystyczna w Malborku. Miniatura zamku

Makieta powstawała przez kilka lat. Rzeźbiarz Piotr Banasik, absolwent Akademii Sztuk Pięknych, większość elementów wykonywał samodzielnie i z wysoką dbałością o szczegóły. Jak wyjaśniają osoby zaangażowane w projekt, to rekonstrukcja warowni, której już nie ma, można ją zobaczyć tylko na przedwojennych pocztówkach. Teraz, dzięki makiecie, możliwa jest podróż w czasie i podziwianie, jak wyglądała budowla przed zniszczeniem.

Reklama

- To nie jest dokładna kopia oryginału, który tutaj za rogiem jest widoczny. To jest część zamku, Zamek Wysoki i Zamek Średni w postaci przedwojennej. W postaci, której nie ma i śmiem powiedzieć, że już nie będzie, z mnóstwem detali, których po wojnie nie odtworzyliśmy - mówił dr hab. Janusz Trupinda, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku. - Wynikają z koncepcji Conrada Steinbrechta, który odbudowywał zamek na sposób naukowy, ale jednocześnie miał nad sobą cesarza Wilhelma II. To miał być zamek pokrzyżacki, ale rezydencja cesarska. Stąd te szczyty, bardzo dekoracyjne zwieńczenia, bo to miał być bardzo reprezentacyjny zamek cesarza.

Makieta warowni z 1938 r. Artysta skupił się na detalach

Na placu przy ul. Piłsudskiego stała już wcześniej makieta krzyżackiej warowni. Kartonowo-gipsowe wyobrażenie zamku odsłonięto w 2009 r. W lutym 2019 r. przeszło jednak do historii, zostało bowiem zburzone. Na miejscu tej makiety postawiono teraz zajmującą powierzchnię 66 metrów kwadratowych miniaturę, a detale wykonane zostały z cegły, kamienia i stali, czyli materiałów obecnych w oryginalnej konstrukcji malborskiej warowni.

Kopia zamku w skali 1:30 ma kształt i detale architektoniczne nawiązujące do wyglądu warowni z 1938 r. Jak zaznaczają osoby zaangażowane w projekt, dzięki temu każdy odwiedzający będzie mógł porównać zmiany, jakie nastąpiły w powojennej historii zamku.

- Prócz tego, że miniatura ma wartość estetyczną, ma olbrzymie znaczenie dla podniesienia turystycznej atrakcyjności miasta, to ma walor historyczny - mówił dr hab. Janusz Trupinda, dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku.

Dbanie o dziedzictwo. Tak kiedyś wyglądał zamek w Malborku

Zdaniem dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku nową miniaturę zamku można traktować niejako niczym dokument.

- Nie dość, że pokazuje, jak ten zamek wyglądał przed wojną, to jeszcze jest świadectwem bardzo aktualnym: pewnego szaleństwa, braku szacunku nie tylko do dziedzictwa, historii, ale i do obywateli, państwa, które najpierw ten zamek podniosło z ruin, odbudowało wielkim nakładem sił - uważa Janusz Trupinda. - Wówczas nie były to środki państwowe, ale również wiele środków pozyskano z kieszeni społecznej w wyniku loterii, różnych zbiórek. Całe społeczeństwo najpierw pruskie, później państwa niemieckiego odbudowało ten zamek - wyjaśnił.

Miniatura powstała dzięki zaangażowaniu artysty oraz donacjom malborskich przedsiębiorstw. Na makietę złożyło się 36 lokalnych firm, a koszt obiektu to ok. 200 tys. zł.

- Przedsiębiorcy angażują się w różne działalności, my stwierdziliśmy, że złożymy się na odbudowanie miniatury zamku dla mieszkańców i dla turystów - wyjaśnia Jarosław Filipczak, przewodniczący Rady Gospodarczej przy burmistrzu Malborka.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!