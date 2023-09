Powrócił temat wypraw do wraku legendarnego Titanica. Amerykańska firma o jednoznacznej nazwie "RMS Titanic Inc." trzydzieści lat temu jako jedyna na świecie uzyskała uprawnienia do penetrowania kadłuba pechowego transatlantyku i wydostawania z niego przedmiotów. Zgodę na to wydał wówczas amerykański sąd federalny w Norfolk (Virginia, USA), który specjalizuje się w prawie dotyczącym wraków statków. Od tego czasu bardzo rozwinęła się technologia produkcji autonomicznych dronów i pojawił się problem, czy zbyt intensywne poszukiwanie pamiątek nie doprowadzi do zniszczenia wraku.

Spółka zapowiedziała ponownie wyprawę na dno oceanu. Jej celem ma być zabranie z wraku Titanica kilku cennych drobiazgów dla kolekcjonerów pamiątek. Wśród nich ma być m.in. nadajnik telegrafu, za pomocą którego w nocy z 14 na 15 kwietnia 1912 roku nadano komunikat SOS.