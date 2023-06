To nie był przypadek!

Na miejsce wypadku przyjechał ambulans medyczny, który stwierdził śmierć mężczyzny na skutek wielu ran mechanicznych od obracających się łopat turbiny silnika. W tej sprawie rozpoczęło się też śledztwo i okazało się, że przebieg całego wydarzenia był nietypowy.

Według relacji świadków mężczyzna dobrze wiedział, że znajdowanie się w bezpośrednim pobliżu działającego silnika odrzutowego jest bardzo niebezpieczne. Policja sprawdziła zapis kamer monitoringu i wtedy okazało się, że mężczyzna celowo stanął przed pracującym silnikiem - było to zaplanowane samobójstwo. Mężczyzna leczył się psychiatrycznie i od wielu miesięcy cierpiał na depresje.



Apel do pracowników

Po tragicznym incydencie zarząd lotniska San Antonio w Teksasie wysłał list do wszystkich pracowników z prośbą, aby reagowali na nietypowe zachowania innych osób w ich pobliżu. - Każdy ma prawo do tego, aby w życiu się pogubić i przeżywać trudne chwile związane z depresją. Nie bądźmy nigdy na to obojętni. Czasami wystarczy dobre słowo, aby uratować komuś życie - głosi oświadczenie lotniska San Antonio.