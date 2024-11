Kiedy jest Black Friday w 2024 roku?

Black Friday, czyli po polsku Czarny Piątek, to coroczne wydarzenie zakupowe, które ma miejsce w czwarty piątek listopada, tuż po amerykańskim Święcie Dziękczynienia. To dzień, w którym sklepy stacjonarne i internetowe oferują ogromne obniżki cen na różnego rodzaju produkty. Kiedy jest Black Friday w 2024 roku? Szykujcie portfele na 29 listopada.

Nazwa "Czarny Piątek" tylko pozornie sugeruje coś złego, bo początki tego zwyczaju nie były związane z żadnymi negatywnymi wydarzeniami. Termin ten pojawił się po raz pierwszy w Filadelfii w latach 60. XX wieku i był używany przez policję do opisania ogromnych tłumów ludzi oraz korków, które powstawały w związku z rozpoczęciem przedświątecznych zakupów. Z czasem nazwa ta zaczęła być kojarzona z ogromnymi obniżkami cen i stała się synonimem rozpoczęcia świątecznego sezonu zakupowego.

Po latach Black Friday to święto zakupów nie tylko w USA, ale również i w Polsce. Jak nad Wisłą podchodzimy do gorączki zakupów?

Na co Polacy wydają pieniądze w Black Friday?

Czytając polskie opinie na temat Black Friday można uznać, że święto zakupów nie za bardzo do nas trafia. Często uznajemy obniżki za niewystarczające, krytykujemy też sklepy za stwarzanie pozorów wielkich wyprzedaży. W rzeczywistości jednak większość z nas korzysta z promocji tego dnia. Niekoniecznie jednak lubimy wydawać duże kwoty. Zgodnie z ubiegłorocznymi wynikami, najwięcej, bo aż 35% Polaków robiących zakupy na Black Friday, wydaje kwoty od 251 do 500 złotych. Nie są to zatem sumy pozwalające kupić nowy telewizor, komputer czy zestaw drogich ubrań.

21% osób przeznacza na promocje od 501 do 750 złotych, a ledwie garstka (ok. 7%) wydaje powyżej 1 tysiąca. To zapewne ci, którzy od dawna odkładali środki na poważny zakup elektroniki i nie tylko. Raport PayPo wskazuje jednak, że cel naszych zakupów jest raczej jeden - trzy czwarte osób załatwia w ten sposób sprawę świątecznych prezentów.

A co najczęściej ląduje w naszych koszykach zakupowych?

Odzież i obuwie - 75%

elektronika - 55%

akcesoria do domu - 49%

kosmetyki - 41%

kultura (gry, książki, muzyka) - 29%

zabawki - 28%

Jak płacimy za nasze zakupy? Z uwagi na ogromną rolę internetu w handlu, to właśnie płatności cyfrowe cieszą się największym uznaniem wśród Polaków. Co ważne, to również rodzimy sposób na płacenie online jest na pierwszym miejscu. Chodzi oczywiście o Blik, który w dniach 24-27 listopada 2023 roku obsłużył niemal 18 milionów transakcji o łącznej wartości 2,8 miliarda złotych. Kupujemy przez sieć i płacimy w równie nowoczesny sposób. Ta metoda ma jednak zastosowanie również w tradycyjnych sklepach. Zgodnie z raportem przygotowanym przez Polski Standard Płatności, w ubiegłorocznym okresie wyprzedaży wykonano prawie 4 miliony transkacji Blik w sklepach stacjonarnych. To duży wzrost względem 2022 roku (2,7 mln).

Utrzymująca się inflacja i wyzwania wynikające z aktualnej sytuacji gospodarczej sprawiły, że wielu Polaków chętnie skorzystało z wyprzedaży związanych z Black Friday i Cyber Monday. Dzięki dyrektywie Omnibus, która gwarantuje jawność cen na przestrzeni ostatnich 30 dni, takie wyprzedaże dają obecnie szansę na realną oszczędność. Niesłabnąca popularność „black” obniżek przekłada się na duży wzrost transakcji BLIKIEM. Zainteresowaniem e-kupujących cieszył się w tym roku także Cyber Monday. Magdalena Kubisa, dyrektorka ds. rozwoju biznesu w BLIKU

Na drugim miejscu znalazło się płacenie kartą płatniczą. To również metoda, z której korzystamy zarówno online, jak i podczas zakupów na żywo.

Rośnie nie tylko liczba poszczególnych transakcji, ale również ich wartość. O ile w 2022 roku wydaliśmy w okresie przecen 156 milionów złotych, to już rok temu kwota ta wyniosła aż 240 milionów. Eksperci szacują, że w 2024 roku suma będzie jeszcze wyższa.

Z roku na rok widzimy coraz większą popularność „black” wyprzedaży. Jednym z czynników wpływających na ten trend jest niewątpliwie sytuacja makroekonomiczna i potrzeba Polaków do szukania oszczędności oraz korzystnych ofert. Monika Król, wiceprezes zarządu Polskiego Standardu Płatności, operatora płatności mobilnych BLIK

Allegro i Black Friday - garść statystyk

Polacy nie gęsi i swojego Amazona giganta e-commerce mają. Każdego roku na naszym rynku to właśnie Allegro utożsamiane jest z Black Friday i wyprzedażami w sieci. A że zakupy online kochamy, to platforma cieszy się wówczas jeszcze większą popularnością. Dane za poprzedni rok nie pozostawiają złudzeń, bo aż 6,5 miliona osób skorzystało w 2023 roku z czarnopiątkowych wyprzedaży na Allegro.

Kupujący często korzystają ze stref marek, gdzie znajdą produkty konkretnych firm (np. elektronikę czy zabawki pokroju LEGO), ale robią to w większości bardzo świadomie. Ponad połowa badanych osób przyznaje, że sprawdza, ile dany produkt kosztował miesiąc wcześniej, zanim zaczęły się obniżki. To pozwala uchronić się przed fałszywymi okazjami, które przygotowano specjalnie na Czarny Piątek.

A nawet czarny tydzień, bo Allegro swoje wyprzedaże zaczyna nieco wcześniej, organizując tzw. Black Weeks. To również cieszy się dużą popularnością wśród kupujących, a ciekawe oferty znajdziemy nie tylko w jeden dzień roku. To pozwala nieco dłużej zastanowić się nad zasadnością danego zakupu.

Jakimi innymi informacjami dzieli się Allegro? Oto najciekawsze z nich:

73% badanych przyznaje, że korzysta z sezonowych wyprzedaży

69% osób sprawdza, ile dany produkt kosztował przed obniżką - częściej kobiety, niż mężczyźni

Najpopularniejsze kategorie zakupów na Black Friday - obuwie, kosmetyki i elektronika

Prawie połowa badanych z okazji Black Friday dokonuje świątecznych zakupów

Czekasz na Black Friday? Uważaj na oszustów!

W szale przedświątecznych zakupów łatwo jest stracić głowę. Dlatego jako kupujący powinniśmy zachować szczególną ostrożność w czasie Black Friday, aby nie paść ofiarą cyberprzestępców. Ich pomysły nie znają granic, a jedną z popularniejszych praktyk jest publikowanie reklam zachwalających szalenie dobre okazje. Nowoczesny sprzęt za ułamek oryginalnej ceny? To się dopiero nazywa promocja - niestety, z reguły takie ogłoszenia to próby wyłudzenia naszych danych i pieniędzy.

Na co uważać podczas Black Friday?

Kupuj tylko ze sprawdzonych źródeł

Upewnij się, że strona internetowa sklepu nie budzi podejrzeń

Sprawdź, czy produkt przed obniżką nie kosztował mniej (fałszywe promocje)

Przeczytaj opinie użytkowników na temat danego sklepu i klientów

Nie korzystaj z budzących podejrzenia metod płatności

Przeczytaj uważnie regulaminy platform e-commerce i sklepów

Chłodna głowa i zdrowy rozsądek mogą uchronić nas przed wybraniem niekorzystnych ofert, a nawet stratą dużych pieniędzy. A w szale zakupów stracić głowę jest łatwo.

***

