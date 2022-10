Nie jest żadną tajemnicą, że szef Republiki Czeczeńskiej opływa w luksusach, ale dotychczas nawet obywatele kraju nie sądzili, że w aż takich. Znany TikToker, Ramzan Kadyrow, nie narzeka na brak pieniędzy, podczas gdy mieszkańcy klepią biedę, a w ostatnich miesiącach wiele z nich zginęło w wojnie w Ukrainie.

Zestaw treningowy od Louisa Vuittona

Dowodem na to, jak bardzo szef Republiki Czeczeńskiej kpi sobie z obywateli, niech będzie najnowszy materiał filmowy, który jest zapisem spotkania Ramzana Kadyrowa z Svetlaną Čupševą, dyrektor generalną Agencji Inicjatyw Strategicznych i Promocji Nowych Projektów w Czeczenii.

Reklama

Dziennikarze dostrzegli w biurze Kadyrowa prestiżowy bokserski zestaw treningowy od Louisa Vuittona. Co ciekawe, zestaw powstał w limitowanej serii zaledwie 25 sztuk. Luksusowy komplet zawiera worek bokserski wraz z etui do jego przechowywania, a także rękawice, torebkę i stojak.

Luksusowe posiadłości i supersamochody

Okazuje się, że cały ten prestiżowy zestaw został wyprodukowany w 2014 roku przez Louisa Vuittona w cienie 175 tysięcy dolarów za sztukę. Dziennikarze nie wiedzą, czy Kadyrow przeprowadza treningi na tym sprzęcie, chociaż bez problemu ze zdjęć można wywnioskować, że jest w idealnym stanie, zatem pewnie służy tylko jako luksusowy dodatek do jego biura.

Kadyrow posiada majątek w wysokości ok 200 milionów dolarów. Dorobił się go na współpracy z Kremlem. Prawdopodobnie odkłada on pieniądze pochodzące z budżetu Czeczenii i dotacji rządu rosyjskiego, które przeznaczone są na rozwój Republiki Czeczenii. szef Republiki Czeczeńskiej posiada kilka luksusowych posiadłości i supersamochodów.