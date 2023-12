Spis treści: 01 Nowe metro w Warszawie

Nowe metro w Warszawie

Na swoim facebookowym profilu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował o planach rozbudowy stołecznego metra. Już na dniach ogłoszony zostanie przetarg na zaprojektowanie trzeciej linii metra w stolicy. Projekt ten ma dotyczyć pierwszego etapu rozbudowy, który zakłada rozpoczęcie nowej linii metra na istniejącej już stacji Stadion Narodowy.

Z tego miejsca, w którym M3 łączyć się będzie z M2, nowa linia metra w Warszawie przebiegać będzie początkowo przez 6 stacji. Wybudowane zostaną następujące przystanki metra:

Dworzec Wschodni

Mińska

Rondo Wiatraczana

Ostrobramska

Nowaka-Jeziorańskiego

Gocław

Nowa linia metra będzie również posiadać rozgałęzienie do stacji techniczno-postojowej, która znajdzie się na Koziej Górce.

Ratusz przewiduje, że nowa linia metra obsłuży 180 tysięcy osób mieszkających w dzielnicy Praga-Południe. Znacznemu skróceniu ma ulec czas dotarcia z tego obszaru miasta do centrum - ten wynieść ma około 17 minut. Przepustowość metra na godzinę wyniesie około 26 tysięcy osób.

Więcej metra - Warszawa wytrzyma

To jednak nie koniec. O ile budowa trzeciej linii metra jest celem na 2024 rok, to stołeczny ratusz ma też plany o wiele bardziej długoterminowe. Zakładają one istnienie aż 5 linii metra w Warszawie do 2050 roku. Plany przedstawiono przy pomocy grafiki:

Zdjęcie Plany 5 linii metra w Warszawie. / UM Warszawa / materiał zewnętrzny

Według tego, trasa M3 łączyć się będzie z M2 i pojedzie ze stacji Stadion Narodowy na stację Żwirki i Wigury. Czwarta linia metra przebiegnie od Tarchomina do Wilanowa, a "piątka" połączy Szamoty i Gocławek. Nie jest jednak pewne, że plany te zostaną zrealizowane w podanym kształcie, ani też że faktycznie uda się wprowadzić je w życie do 2050 roku.

Eksperci oceniają, że założenia Warszawy są bardzo ambitne. Po drodze przydarzyć się może szereg komplikacji, a ważnym czynnikiem jest również budżet miasta. Nie wiadomo, czy uda się zrealizować projekty wybudowania kolejnych linii metra. Na razie mamy do czynienia jedynie z wizją zarządzających stolicą.

Pierwsze metro w Polsce

Obecnie Warszawa to jedyne miasto w Polsce z metrem. Środek transportu tak wyczekiwany przez mieszkańców stolicy został oddany do użytku w 1995 roku, a jego budowa trwała od 1983 roku. Nadal można mówić o zmianach dotyczących największej linii M1, która może w przyszłości zyskać dodatkowe przystanki.

Obecnie metro M1 cechuje się długością 23 kilometrów. Dystans ten da się w całości pokonać w ciągu 39 minut na pokładzie jednego z pociągów. Te zatrzymują się na 21 stacjach.