Amazon w tarapatach – szykuje się fala protestów na Black Friday

Amazon doskonale znany jest ze swojego podejścia do pracownika, którego traktuje jak kolejny numerek w arkuszu. Dla firmy priorytetem jest produkcja ponad dobro zatrudnionych osób, które w niektórych miejscach na świecie nie są godnie opłacane. W samym 2019 roku doszło do około 14 tysięcy poważnych kontuzji podczas pracy wśród personelu Amazona. Pracownicy i różnego rodzaju stowarzyszenia już od jakiegoś czasu próbują wywrzeć wpływ na korporację, by poprawić warunki zatrudnienia w firmie.

Jak podaje portal Vice, tym razem koalicja “Make Amazon Pay" uderzy tam, gdzie korporację może naprawdę zaboleć. Już w ten piątek odbędzie się Black Friday, czyli dzień, w którym obywatele Stanów Zjednoczonych i coraz większej ilości krajów mogą spodziewać się znaczących obniżek cen, jednorazowych ofert i promocji. W USA jest to najbardziej dochodowy dla sprzedawców dzień w roku. Właśnie 26 listopada odbędą się skoordynowane protesty i strajki w placówkach Amazona w ponad 20 krajach na raz.

Działania koalicji “Make Amazon Pay" obejmą między innymi strajk dostawców we Włoszech, przerwę w pracy we francuskich magazynach, demonstracje na terenie budowy nowych biur i protesty pracownicze w Bangladeszu i Kambodży. Oprócz wymienionych krajów, do protestów dołączą również pracownicy z Kanady, Argentyny, Meksyku, Brazylii, RPA, Anglii, Polski, Niemiec, Słowacji, Austrii, Luksemburga, Hiszpanii, Irlandii, Turcji, Australii, Nowej Zelandii i Indii. Wieści o planowanych protestach dotarły również do siedziby Amazona.

- Te grupy reprezentują różnorodne interesy, a my nie jesteśmy idealni na żadnej z tych płaszczyzn. Jeśli spojrzysz obiektywnie na to, co Amazon robi w każdej z tych sfer, zobaczysz wyraźnie naszą rolę i wpływ. Wynajdujemy i inwestujemy w nowe rozwiązania z każdej z tych sfer, odgrywamy znaczącą rolę w walce ze zmianą klimatu [...], oferujemy konkurencyjne stawki i świetne benefity - powiedział Kelly Nantel, dyrektor do spraw relacji z mediami Amazona w rozmowie z portalem Vice.