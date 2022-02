Technologia militarna coraz bardziej idzie w stronę robotyzacji. Coraz częściej można słyszeć o wykorzystywaniu przez wojsko dronów bojowych lub pojazdów bezzałogowych. Co prawda, w większości przypadku steruje nimi zdalnie przeszkolony operator, lecz stale rozwijana jest technologia sztucznej inteligencji, która może się wkrótce okazać bardziej niezawodna od człowieka. Powody wdrażania bezzałogowych rozwiązań są proste, jest to dążenie do możliwości jak najdotkliwszego ataku na wroga, przy najmniejszym ryzyku strat we własnych ludziach.

Stany Zjednoczone są jedną z największych potęg militarnych na świecie, nic dziwnego, że to oni testują nowe technologie bojowe. Jak donosi Departament Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych, wkrótce na południową granicę USA mogą trafić robopsy. Ich zadaniem będzie patrolowanie okolicy. Celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie technologii, która pozwoli na zabezpieczenie miejsc w nieprzyjaznych warunkach dla człowieka i zwierzęcia.

Zdjęcie Zautomatyzowany Naziemny Pojazd Nadzoru (AGSV) Fot. Ghost Robotics / materiał zewnętrzny

Jak Dyrektoriat Nauki i Technologii opisuje w poście na swoim blogu, robopsy to w rzeczywistości Zautomatyzowane Naziemne Pojazdy Nadzoru (AGSV). Urządzenia zostały stworzone przez Ghost Robotics, konkurencyjną firmę dla znanego i uznanego Boston Dynamics. Ich najbardziej popularnym robotem jest Ghost Vision 60 o wadze 32 kg i wzroście 76 cm, który jest w stanie na jednym ładowaniu baterii przejść około 12 kilometrów w 3 godziny.

Robopsy, które zasiliły Departament Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych mogą poruszać się autonomicznie lub być kontrolowane zdalnie przez operatora. Urządzenia mogą być wyposażone w szereg różnych usprawnień, które zwiększą ich funkcjonalność. Do patrolowania granicy zostanie wykorzystana na pewno kamera, termowizja i noktowizor. Możliwe, że już wkrótce będzie można je zobaczyć, jak autonomicznie patrolują szlak wytyczony przez punkty skonfigurowane w nawigacji GPS.

W przeszłości firma Ghost Robotics zaprezentowała już prototyp robopsa, który był wyposażony w broń. Może te modele również znajdą zastosowanie w amerykańskiej armii.