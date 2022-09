Specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa ostrzegają, że jak zawsze przy okazji tego typu wydarzeń, hakerzy postanowili wykorzystać śmierć królowej Elżbiety II, żeby zintensyfikować ataki na użytkowników w sieci, m.in. wciągając ich w fałszywe inwestycje w kryptowaluty czy NFT. Cyberprzestępcy udostępniają linki do rzekomych projektów inwestycyjnych oferujących tokeny kryptograficzne i NFT nazwane na cześć zmarłej królowej jako sposób "oddania hołdu Jej Królewskiej Mości".

Cyberprzestępcy wykorzystują śmierć królowej Elżbiety II do ataków

Części użytkowników proponuje się też linki do stron, gdzie można kupić fizyczne monety pamiątkowe lub koszulki, ale jak łatwo się domyślić często nie są one prawdziwe. A jeśli są, bo zdarzają się i takie, to mowa o świeżo postawionych witrynach, które nie oferują odpowiednich zabezpieczeń, bo ich autorzy chcą tylko szybko zarobić na śmierci królowej i osobach, które chciałyby mieć jakiś gadżet upamiętniający jej osobę.



Wpisując na takich stronach swoje personalne dane (imię i nazwisko, adres czy numer karty) podczas zakupu i płatności, ryzykujemy ich utratą w przypadku wycieku po ataku na stronę. Jak tłumaczy Olga Swistunowa z Kaspersky Lab, korzystając ze stron tego typu, należy pamiętać o wszystkich zasadach bezpieczeństwa i zrezygnować natychmiast, jeśli tylko coś wzbudza nasze podejrzenia:

- Wiele z nich nie jest bezpiecznych, a dane wprowadzane na takich stronach mogą być zagrożone wyciekiem (...) Wybieraj kupowanie tylko w zaufanych sklepach i bądź podejrzliwy wobec bardzo niskich cen towarów - cyberprzestępcy mogą wykorzystać to jako przynętę, aby uzyskać dane płatnicze.

W podobnym tonie wypowiada się też Brytyjskie Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (NCSC), które ostrzega przed wzmożoną liczbą możliwych kampanii phishingowych, w których cyberprzestępcy próbują za pomocą złośliwych linków pozyskać dane użytkowników.

Jak w przypadku wszystkich ważnych wydarzeń, przestępcy mogą próbować wykorzystać śmierć Jej Królewskiej Mości dla własnych korzyści. (...) jak zawsze powinieneś być świadomy, że jest taka możliwość i zwracać uwagę na e-maile, wiadomości tekstowe i inne komunikaty dotyczące śmierci Jej Królewskiej Mości - czytamy w oświadczeniu.