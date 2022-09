Dziś (26.09) po godzinie 14:45 wystąpiły problemy z dostępem do wielu serwisów w polskiej przestrzeni globalnej sieci. Nie działała wyszukiwarka Google i najpopularniejsze serwisy takie jak: YouTube, Facebook, Netflix czy Gmail.

Wielu użytkowników zgłaszało za pośrednictwem serwisu Downdetector problemy z dostępem do sieci u operatorów takich jak: Plus, Orange, Vectra czy Multimedia. Na razie nie wiadomo, co mogło być przyczyną awarii, ale prawdopodobnie problemy mogła stworzyć usługa DNS.

Usługi DNS wszyscy operatorzy używają do kierowania swoich stron i usług na urządzenia. Czym więc jest DNS? To po prostu jest protokół internetowy do konwersji znanych nazw, takich jak Facebook.com, na język znany komputerom - czyli liczby lub adres internetowy.

Protokół ten dokonuje konwersji, kierując nas do usług i aplikacji, o które wnioskowaliśmy. Gdy usługa DNS zawodzi, strony i aplikacje na pierwszy rzut oka wydają się nie działać, jednak w rzeczywistości nadal są osiągalne, ale dla ograniczonego grona użytkowników.

Niektórzy użytkownicy serwisów społecznościowych napisali, że to cyberatak, za którym stoją rosyjscy hakerzy, działający na zlecenie Kremla. Na razie są to niepotwierdzone rewelacje. Jeśli tylko pojawi się więcej informacji na ten temat, to natychmiast o tym poinformujemy.