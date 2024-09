Resort stawia na cyfryzację, co znacząco ułatwia życie obywateli i na tym polu z pewnością Polska może być wzorem dla innych państw członkowskich. Przyzwyczajamy się do tego, co jest wygodne i gorzej, gdy coś nie działa. Ministerstwo Finansów boryka się z awarią, która skutecznie uniemożliwiła dostęp do wybranych usług.

Awaria w Ministerstwie Finansów. Co nie działa?

Wspomniana awaria dotyczy wybranych usług, które podlegają Ministerstwu Finansów. Na liście są m.in. elektroniczny urząd skarbowy, platforma podatki.gov.pl czy Twój e-PIT. Wspomniane usługi borykają się z problemami, które określono słowami "natury technicznej".

Reklama

To sprawia, że dostęp do wspomnianych usług jest utrudniony lub po prostu niemożliwy. Podatnicy nie mogą prawidłowo zalogować się do wymienionych platform i w ten sposób nie mają wglądu we własne sprawy, które załatwiają drogą cyfrową. Poniżej komunikat, który został udostępniony przez resort finansów.

W związku z awarią infrastruktury IT resortu finansów, występują problemy z e-usługami resortu. Awaria objęła systemy, takie jak e-US, podatki.gov.pl czy e-PIT. Sytuacja jest spowodowana problemami technicznymi. Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) zdiagnozowało przyczynę awarii i pracuje nad rozwiązaniem problemu. Będziemy informować na bieżąco, w sytuacji przywrócenia usług lub przedłużania się problemów Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów próbuje usunąć problem

Błędy zaczęły się pojawiać w czwartek po południu i zostały potwierdzone przez resort wieczorem. Stosowny komunikat został udostępniony również w piątkowy poranek na stronie podatki.gov.pl. Obecnie trwają prace, które mają na celu przywrócenie pełnej funkcjonalności dotkniętych problemami platform.

Warto dodać, że Twój e-PIT w przeszłości sprawiał problemy zazwyczaj w momencie uruchamiania usługi, co następuje w połowie lutego. Wtedy serwery bywają często przeciążone, co skutecznie uniemożliwiało w pierwszych godzinach od startu korzystanie z platformy. W późniejszych latach udało się to naprawić. Dokładne przyczyny zakłóceń w działaniu usług, które zaczęły występować od wczoraj, nie zostały sprecyzowane. Wiemy tylko, że związane są z infrastrukturą IT.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 90 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

***

Co myślisz o pracy redakcji Geekweeka? Oceń nas! Twoje zdanie ma dla nas znaczenie.