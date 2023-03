Sztuczna inteligencja i dialog z człowiekiem

Głównym zadaniem rzeczonych wtyczek do ChatGPT jest uzupełnienie doświadczenia podczas korzystania z funkcji sztucznej inteligencji. Wyobraźmy sobie sytuację, gdy bot nie tylko posługuje się wiedzą, ale potrafi sprawdzać rzeczy w sieci i bazach danych? Na przykład podczas pomocy w codziennych sprawach.

Wraz z zaimplementowaniem współpracy z zewnętrznymi programami, ChatGPT pomoże nam ustalić plan podróży, sprawdzi ceny noclegów i możliwości dojazdu z miejsce na miejsce, czy też przedstawi aktualne wskaźniki dostępne w sieci - wykresy giełdowe, dane na temat warunków atmosferycznych i nie tylko.

To wszystko przez współpracę ChatGPT z zewnętrznymi interfejsami API stworzonymi przez innych programistów. Pobieranie zewnętrznych informacji na żądanie użytkownika to nie wszystko - w czasie rzeczywistym będzie możliwa interakcja z botem i wykonywanie przez niego działań. Na przykład zarezerwuje on nam nocleg czy bilety na samolot.

Na przykład, jeśli użytkownik zapyta: "Gdzie powinienem zatrzymać się w Paryżu na kilka nocy? ", model może zadzwonić do interfejsu API wtyczki do rezerwacji hoteli, otrzymać odpowiedź API i wygenerować odpowiedź skierowaną do użytkownika, łącząc interfejs API danych i ich możliwości w zakresie języka naturalnego. OpenAI

Twórcy zabierają się do pracy

OpenAI zaprosiło zewnętrznych twórców do pracy przy kodzie, umożliwiając im implementację swoich rozwiązań tak, aby współdziałały z ChatGPT. Na ten moment wiadomo już o specjalnych wtyczkach od Shopify, Slack czy Expedia. Bot robiący za nas zakupy w sieci? Taki obraz rzeczywistości jest bliższy, niż kiedykolwiek wcześniej - i nie chodzi tu wcale o program licytujący na serwisach aukcyjnych.

Warto jednak uważać na dziwne i nietypowe rozszerzenia dostępne w sieci. Nie tak dawno do Chrome Web Store trafiła wtyczka umożliwiająca korzystanie z ChatGPT jako programu wewnątrz przeglądarki. Okazało się, że jest to próba oszustwa, przez którą wiele osób straciło dostęp do swoich kont na Facebooku.