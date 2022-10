Co Apple pokaże w październiku? Nowe iPady, MacBooki i systemy w drodze

Najnowszy system Apple na iPady, czyli iPadOS 16 ma się pojawić w ostatnim tygodniu października. Ale to nie wszystko, co firma przygotowała. Poza iPhone’ami i Apple Watchami, które zostały pokazane we wrześniu, możliwe, że zobaczymy jeszcze kilka innych sprzętów z logo z jabłkiem. Z całą pewnością pojawi się także nowy system na komputery - macOS Ventura.

Zdjęcie Już niedługo będziemy mogli zainstalować na swoich iPadach nowy system operacyjny! / Daniel Romero / Unsplash