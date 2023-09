Dosłownie sparaliżowali kultowe kasyno. Wystarczyło im 10 min

Zablokowane automaty do gier, pokoje, bankomaty i brak możliwości używania kart kredytowych - jedno z najsłynniejszych kasyn na świecie, czyli MGM Grand w Las Vegas padło ofiarą ataku hakerskiego, który całkowicie sparaliżował jego działalność (a przy okazji także 31 innych obiektów sieci, która poza kasynami oferuje również usługi hotelowe). Początkowo nie było wiadomo, kto odpowiada za tę akcję, ale dziś dowiadujemy się, że to najpewniej grupa ALPHV, znana też jako BlackCat, która specjalizuje się w atakach typu ransomware.

Słynne kasyno pokonane w 10 min

Co więcej, źródła podają, że przeprowadzenie ataku nie było wcale trudne, a najsłabszym ogniwem jak zawsze okazał się człowiek. A przynajmniej tak twierdzi archiwum malware vx-underground, które opublikowało na swoim koncie X wpis sugerujący, że wystarczyły trzy proste kroki i kilka minut, żeby specjalista BlackCat pokonał obsługę i zabezpieczenia kasyna. Co więcej, jego zdaniem "blokada" ma być efektem odmowy zapłacenia okupu, bo na tym właśnie polegają ataki typu ransomware - hakerzy blokują dostęp do systemów i żądają pieniędzy za jego przywrócenie.

Wszystko, co grupa oprogramowania ransomware ALPHV zrobiła, aby narazić na szwank MGM Resorts, polegało na wejściu na LinkedIn, znalezieniu pracownika, a następnie skontaktowaniu się z działem pomocy technicznej. Firma wyceniana na 33 900 000 000 dolarów została pokonana w wyniku 10-minutowej rozmowy czytamy we wspomnianym wpisie.