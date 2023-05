Dron szybki jak rakieta. Do 200 km/h przyspiesza w jedną sekundę

Okazało się, że na filmie możemy podziwiać jeden z najszybszych dronów świata, który dzięki swoim osiągom trafił do Księgi Rekordów Guinnesa. To dron wyścigowy RacerX, który został stworzony do powietrznych wyścigów Drone Racing League (DRL).



Większość części drona RaceX wykonana jest z ultalekkich materiałów, w tym z włókna węglowego. Składany jest ręcznie w firmie mającej siedzibę w Nowym Jorku. Kluczem do osiągania tak zawrotnych prędkości są cztery silniki elektryczne TMOTOR F80, które są w stanie obracać śmigłem z prędkością powyżej 700 tysięcy obrotów na sekundę.

Dron RacerX RacerX został wpisany go światowej Księgi Rekordów Guinnessa jako najszybszy dron świata. Aby do niej trafić musiał przelecieć dwukrotnie pokonać odcinek pomiarowy o długości 100 metrów - tam i z powrotem. W tym czasie sędziowie mierzyli maksymalną i średnią prędkości rozwijaną przez maszynę.

Podczas całego lotu osiągnął średnią prędkość 265,87 km/h, a w pewnym momencie jego maksymalna prędkość wyniosła oszałamiającą wartość 289,61 km/h.

Drony wyścigowe poruszają się tak szybko, że nie sposób zapanować nad ich lotem bez specjalnych gogli. W nich możemy obserwować obraz on-line z kamery umieszczonej w przedniej części drona.



Bardzo duże prędkości osiągane przez drony wyścigowe wymagają ogromnej energii i specjalnych akumulatorów, które bardzo szybko się rozładowują. To powód, dlaczego loty dronów określanych jako "demony prędkości" są przeważnie bardzo krótkie. Wyścigi dronów to wciąż młoda dyscyplina sportu. Bezzałogowce wyposażone są w kamerę, zaś operator prócz joysticka posiada specjalne okulary, które pozwalają mu śledzić lot drona niczym jego pilot.

Wyścigi bezzałogowców można porównać do wyścigów samochodowych. Odbywają się na specjalnie wyznaczonym torze i podobno wzbudzając emocje nie mniejsze, jak podczas wyścigów formuły F1.