Tranzystor to jeden z podstawowych komponentów współczesnej elektroniki, który reguluje prąd, jaki przez niego przepływa i może działać jako wzmacniacz bądź przełącznik. Znaleźć je możemy zarówno w naszej domowej pralce, jak i superkomputerach NASA. Najczęściej budowane są z sylikonu ze względu na dostępność i wytrzymałość względem większych temperatur. Jednak inżynierzy z Uniwersytetu Linköping w Szwecji postanowili stworzyć ciekawą wariację tego ważnego elementu, budując go z drewna. Jak im to się udało?



Pierwszy drewniany tranzystor na świecie

Wynalazek Szwedów dokładniej nazywa się tranzystor elektrochemiczny z drewna (WECT). Wykonany został ze specjalnego drewna balsa, z którego usunięto standardową ligninę i zastąpiono ją przewodzącym polimerem. Tak powstał materiał.

Po połączeniu trzech kawałków przewodzącego drewna inżynierzy stworzyli tranzystor. Wskazują, że jak tradycyjny wykonany z sylikonu działa ciągle i reguluje przepływ prądu bez pogorszenia efektów.

Zdjęcie Tranzystor WECT ze wszystkimi jego elementami / Thor Balkhed/Linköping University / domena publiczna

Drewniany tranzystor sam w sobie stanowi wielkie osiągnięcie, bo jest pierwszym przykładem elektroniki stworzonej z żywych roślin. Jednak ma przy tym sporo problemów.

Technologia, która ma swoje wady

Niemniej drewniany tranzystor ma wiele problemów. Pierwsze co rzuca się w oczy to rozmiar. Standardowo tranzystory tworzone są w nanoskali, aby mogły się zmieścić np. do procesorów. Ten ma jednak aż 3 centymetry i widać go na gołej dłoni. Jak pomaga to zaprezentować go w tym tekście, to jednak uniemożliwia efektywne wykorzystanie w elektronice.

Po drugie to efektywność. Testy wykazały, że drewniany tranzystor jest znacznie wolniejszy. Ponadto jego częstotliwość przełączania wynosi tylko jeden herc, co jest niezwykle śmieszną mocą. Jak na razie kompletnie dyskwalifikuje to drewniany tranzystor jako użyteczne narzędzie. Jednak nie taki był zamysł Szwedów w jego tworzeniu.

Po co więc ją tworzyć? Dla przyszłości

Dla autorów pierwszego drewnianego tranzystora nie jest to tylko technologiczna ciekawostka. Zwracają uwagę, że ich wynalazek może być szerzej rozwijany, stając się w przyszłości ważną gałęzią elektroniki.

Nie stworzyliśmy drewnianego tranzystora z myślą o jakimś konkretnym zastosowaniu. Zrobiliśmy to, bo mogliśmy. To badania podstawowe, pokazujące, że jest to możliwe. Mamy nadzieję, że zainspirują one dalsze badania, które mogą doprowadzić do zastosowań w przyszłości profesor Isak Engquist, jeden z autorów wynalazku w rozmowie dla biura prasowego Uniwersytetu Linköping

Zdjęcie Jedną z zalet drewnianego tranzystora jest to, że ze względu na swoje rozmiary może tolerować przepływ większej ilości prądu, co może mieć swoje zastosowanie / Thor Balkhed/Linköping University / domena publiczna

WECT na pewno nie stanowi wielkiej rewolucji ani nie pomoże w rozwoju elektroniki. Jednak na pewno otwiera drogę do stworzenia bardziej zrównoważonej elektroniki, ograniczając wykorzystanie polimerów i sylikonu.