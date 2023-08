Spis treści: 01 Do czego służy smartwatch?

02 Smartwatch czy smartband - co wybrać?

03 Wybieramy smartwatch. Jaki system w zegarku?

04 Co musi mieć dobry smartwatch?

05 Czy warto kupić tani smartwatch?

Do czego służy smartwatch?

Jak sama nazwa wskazuje, inteligentny zegarek cechuje wszechstronność i umożliwia on posiadaczowi na dostęp do wielu funkcji i opcji z poziomu nadgarstka. Tak samo jak w przypadku smartfonów, nowoczesne zegarki są wszechstronne - wskazywanie czasu i daty to tylko jedna z ogromu tego, na co je stać. Rozbudowane konstrukcje dają nam dostęp do świetnych technologii, jednak wybór odpowiedniego urządzenia może być trudny.

Przyjrzymy się zatem cechom smartwatchy i zwrócimy uwagę na najważniejsze z nich. Wolicie skupić się na trybach sportowych, czy ciekawych funkcjach zdrowotnych? Pora sprawdzić, co oferuje rynek smartwatchy w 2023 roku.

Zdjęcie Smartwatch pomaga w dbaniu o siebie. / 123RF/PICSEL

Smartwatch czy smartband - co wybrać?

Decydując się na zakup akcesorium noszonego na nadgarstku możemy zastanawiać się, czy smartband jest dobrą alternatywą dla pełnoprawnego zegarka. W rzeczywistości jednak obydwa urządzenia dzieli całkiem sporo. Różnice między smartwatchem a smartbandem:

Cena: Opaski sportowe są z reguły o wiele tańsze od zegarków;

Opaski sportowe są z reguły o wiele tańsze od zegarków; Funkcje: Smartwatche oferują więcej funkcji, w tym te zaawansowane, jak np. EKG czy nawigacja;

Smartwatche oferują więcej funkcji, w tym te zaawansowane, jak np. EKG czy nawigacja; Rozmiar: Opaski sportowe są mniejsze, dla niektórych bardziej wygodne;

Opaski sportowe są mniejsze, dla niektórych bardziej wygodne; Styl: Jak nazwa wskazuje, opaska sportowa niekoniecznie pasuje do eleganckiego ubioru - jeżeli to dla nas istotny element, warto zakupić zegarek;

Jak nazwa wskazuje, opaska sportowa niekoniecznie pasuje do eleganckiego ubioru - jeżeli to dla nas istotny element, warto zakupić zegarek; Przeznaczenie: Smartwatche są o wiele bardziej wszechstronne, opaski głównie skupione są wokół aktywności sportowej;



Smartwatche są o wiele bardziej wszechstronne, opaski głównie skupione są wokół aktywności sportowej; Bateria: Wiele smartwatchy wymaga ładowania nawet częściej, niż co dwa dni. Smartbandy wytrzymują dłużej;

Jeżeli nie jesteście pewni, czy jakiekolwiek inteligentne urządzenie na nadgarstku będzie wam odpowiadać, warto zacząć od sportowej opaski. Smartband można kupić za niewielkie pieniądze, a i tak dostarczy nam sporo ciekawych opcji. Bez trudu zmierzymy swoje osiągi w czasie treningu, odbierzemy powiadomienia czy sprawdzimy tętno. Zakup takiego urządzenia to świetny sposób na wejście w świat urządzeń wearables.

Jaki smartband kupić? Tanie i dobre opaski sportowe:



Xiaomi Mi Band 7 - 149,99 zł. Świetna opaska z 110 trybami sportu, pomiarami stresu i nie tylko;

- 149,99 zł. Świetna opaska z 110 trybami sportu, pomiarami stresu i nie tylko; Huawei Band 7 - 209,99 zł. Wiele trybów sportowych i czas pracy na baterii nawet do 2 tygodni;

- 209,99 zł. Wiele trybów sportowych i czas pracy na baterii nawet do 2 tygodni; Amazfit Band 7 - 219 zł. Świetny ekran HD AMOLED i prawie 100 trybów sportowych;

- 219 zł. Świetny ekran HD AMOLED i prawie 100 trybów sportowych; realme Band 2 - 125 zł. Wiele opcji personalizacji tarcz, bateria do 12 dni;

Zdjęcie Xiaomi Mi Band 7 - świetna opaska sportowa. / Xiaomi / materiały prasowe

Wybieramy smartwatch. Jaki system w zegarku?

Jeżeli zdecydowaliśmy się na zakup inteligentengo zegarka, warto w pierwszej kolejności pomyśleć nad systemem operacyjnym. Choć urządzenia te łączymy z telefonami (iOS lub Android), to inteligenten zegarki działają w oparciu o swoje oprogramowanie. Na rynku mamy do wyboru np.:

WearOS by Google

Tizen (zastąpiony przez WearOS )



(zastąpiony przez ) WatchOS

HarmonyOS

Dzięki systemowi możemy korzystać z dedykowanego sklepu z aplikacjami, oraz odblokować specjalne funkcje, które mogą być niedostępne np. w przypadku podłączenia do niekompatybilnego urządzenia. Dla przykładu, kupując smartwatch od Apple (np. Apple Watch Ultra) najoptymalniej zadziała on z telefonem od Apple. Posiadając smartfon z Androidem rozsądnie będzie skorzystać z oferty zegarków z WearOS.

Co musi mieć dobry smartwatch?

Wiemy już, że chcemy smartwatch zamiast opaski i wybraliśmy konkretny system, zależnie od posiadanego telefonu. Co dalej? Nie jest łatwo - przeglądając specyfikacje urządzeń można się szybko pogubić, dlatego przejrzymy najważniejsze parametry. Na to musimy zwrócić uwagę.

Bateria w smartwatchu - na ile wystarczy?

Czas pracy na baterii w smartwatchu zmienia się zależnie od tego, z jakich funkcji korzystamy. Jeżeli nasz zegarek korzysta z funkcji ciągle włączonego wyświetlania, a poza tym regularnie mierzy nasze parametry (np. stresu) to okaże się, że bateria szybko się kurczy. Niektóre z nowoczesnych zegarków trzeba ładować nawet codziennie, choć ich czas pracy można wydłużyć do dwóch lub więcej dni.

Zdjęcie Baterie w zegarkach Huawei wytrzymują długo. / materiały promocyjne

Z reguły producenci podają przybliżony czas pracy i to od nas zależy, czy pasuje nam wizja częstego ładowania zegarka. Pamiętajmy jednak, że w przeciwieństwie do smartfonów różnice bywają bardzo duże pomiędzy modelami. Weźmy na przykład Samsunga Galaxy Watch5 - czas pracy to około 2 dni. Dla porównania, Huawei Watch GT 3 pozwoli na działanie nawet do 7 dni. Pamiętajmy jednak, że to tylko jedna z wielu cech. Obydwa urządzenia są świetne w swojej klasie.

Wyświetlacz w zegarku - jaki wybrać?

Kluczowym elementem zegarka jest zastosowany wyświetlacz. W pierwszej kolejności dzielimy je na okrągłe i prostokątne, choć zaokrąglone. Pierwszym zdecydowanie bliżej do tradycyjnych zegarków. Takie tarcze znajdziemy w smartwatchach np. Samsunga, Huawei czy Google. W przypadku Apple Watch mamy do czynienia z drugim rodzajem, co stało się już elementem wyróżniającym zegarki od Apple.

Zdjęcie Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra ma odrobinę militarny charakter, ale smartwatch ten będzie pasował nawet do koszuli. / INTERIA.PL

Istotny jest też rodzaj zastosowanego wyświetlacza. Apple stawia na OLED, podczasy gdy konkurencja często chwali się ekranami typu AMOLED i Super AMOLED. Wybierając model z wysokiej półki możemy być pewni, że odwzorowanie kolorów nie zawiedzie. Warto rzucić przy okazji okiem na maksymalną jasność wyrażoną w liczbie nitów. To przyda się w słoneczny dzień.

Budowa, wielkość i wytrzymałość

Zależnie od ceny, materiały użyte do wykonania zegarka mogą się różnić. Droższe zachwycą tytanową obudową, wzmocnionym szkłem i standardami wodoodporności, tańsze będą stworzone z użyciem tańszym materiałów. Może to dać o sobie znać po czasie, gdy pojawią się rysy albo odpryski. Smartwatch nosimy na ręce, dlatego warto zwrócić uwagę na dobrą jakość wykonania i tworzywa. Tak samo jak na wielkość.

Zdjęcie Apple Watch to idealny zegarek do telefonów iPhone. / prykhodov / 123RF/PICSEL

Często nowe serie zegarków są wydawane w różnych rozmiarach koperty, np. 40 cy 44mm. Więcej nie zawsze znaczy lepiej, bo w grę wchodzi przecież nasz komfort. Przed zakupem zdecydowanie wskazane jest własnoręczne sprawdzenie, czy dany rozmiar tarczy nam odpowiada. A co z certyfikatami odporności? Skuteczne radzenie sobie z deszczem jest warte wydania dodatkowych pieniędzy, a wodoodporność na dużych głębokościach... cóż, to zależy, czy kiedykolwiek nam się przyda.

Funkcje sportowe i aplikacja

Większość z nas wykorzystuje smartwatch do śledzenia swoich treningów w różnych dyscyplinach. Biegacze, rowerzyści, pływacy i nie tylko znajdą tam dedykowane tryby pomiarów. Niektóre smartwatche oferują wręcz setki różnych aktywności, ale to niekoniecznie jest dobry i jedyny powód do zakupu danego urządzenia. Jeżeli tylko biegacie, ewentualnie wsiadacie okazjonalnie na rower, to nie przyda wam się tryb dla wyścigów samochodowych.

Dobrym pomysłem jest jednak zwrócenie uwagi na dedykowaną aplikację. Warto poczytać opinie na temat oprogramowania dostarczanego przez producenta. Może okazać się, że konkurencyjne rozwiązanie wydaje nam się o wiele bardziej czytelne i wygodne.

Dodatkowe tryby i pomiary w zegarku

To chyba najtrudniejszy parametr, z jakim musimy się zmierzyć. Nowoczesne zegarki oferują niezliczone funkcje, z których część może nam być zwyczajnie niepotrzebna. Owszem, płatności zbliżeniowe są użyteczne i Polacy korzystają z nich bardzo często, ale czy warto dopłacać do zaawansowanej analizy sportowej? To zależy od tego, czy mamy zamiar z niej korzystać.

Należy odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób chcemy korzystać ze smartwatcha. Jeżeli ma to być zaawansowany technologicznie gadżet, to pora sięgnąć głęboko do kieszeni i kupić nowy model renomowanego producenta. Będzie on wypakowany funkcjami, a może nawet zwróci uwagę na gorszy stan zdrowia. Dla przykładu Apple opracowuje technologię mierzenia poziomu glukozy we krwi przy pomocy zegarka - bez używania igieł!

Jeżeli nasz zegarek ma być jedynie dodatkiem do telefonu, to nie ma sensu płacić krocie za multum ciekawych, choć niekoniecznie przydatnych dla nas funkcji.

Czy warto kupić tani smartwatch?

Mówi się, że bogatego nie stać na kupowanie tanich rzeczy. Głównie dlatego, że ich jakość szybko zmusi do kolejnego, tym razem lepszego zakupu. Coś w tym jest, dlatego z góry odrzućmy pomysł zakupu taniego produktu z dalekiej Azji od firmy krzak za równowartość obiadu w barze mlecznym. Są jednak zegarki niedrogie, a dobre.

Na początku roku realme poinfomrowało o sprzedaży swojego zegarka za około 120 zł, który jest wyposażony w ekran AMOLED. I to jest jak najbardziej ciekawa opcja, bo firma jest nam znana, a z recenzji sprzętu jednoznacznie wynika, że jest wart swojej ceny.