Katastrofa w Korei Północnej. Skutki widać na obrazach z satelity

Niestety, nie wiadomo, czy w trakcie katastrofy na terenie kopani znajdowali się pracownicy. Jeśli tak, to raczej większości z nich nie udało się uratować, patrząc na te obrazy zapadlisk przez pryzmat ich wielkości. Niektóre bowiem mają szerokość nawet 100 metrów.

W koreańskiej kopani zginęło tysiące górników

Jacob Bogle przyznał, że pierwsze zapadliska na terenie kopalni Pyongsan dostrzeżono już w 2003 roku. Kolejne pojawiły się w 2019 i 2021 roku. Co ciekawe, analityk jest pewien, że pomimo katastrof, wciąż prowadzone są tam prace górnicze, na co wskazuje zgromadzony niedaleko sprzęt wydobywczy i otwarte wejścia do szybów.

Bogle nie kryje, że w Korei Północnej nie dba się o bezpieczeństwo górników. Jest to spowodowane brakiem dostępu do specjalistycznego sprzętu, dzięki któremu można prowadzić najcięższe prace z mniejszym udziałem ludzi. Jako że władzom zależy na dalszym wydobyciu uranu na potrzeby produkcji bomb atomowych, możemy oczekiwać, że w tej kopalni dojdzie jeszcze do wielu katastrof, które pochłoną niezliczone ilości istnień ludzkich.