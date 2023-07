Każdy ma router WiFi, nikt o tym nie pamięta. Duży błąd

Technologia

Co trzeba robić z routerem WiFi? Czasami musimy go zresetować, często też podnosimy go w poszukiwaniu naklejki, na której znajduje się hasło podwalające połączyć się z domową siecią. Mało kto pamięta jednak, że router WiFi trzeba też... regularnie zmieniać. Wcale nie dla przyjemności, ale ze względów bezpieczeństwa. Sprawdź, jak często powinniśmy zmieniać router WiFi w domu.

Zdjęcie Router WiFi to tak oczywisty element sieci, że potrafimy o nim zupełnie zapomnieć. / 123RF/PICSEL