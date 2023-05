Koreańskie czołgi K2 już w Polsce. Są zdjęcia z poligonu

Pierwsze czołgi K2 Black Panther, produkowane przez południowokoreański koncern Hyundai Rotem, pojawiły się w Polsce na początku grudnia. Pod koniec marca bieżącego roku, Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że koreańskie czołgi K2 Black Panther oddały pierwsze strzały na poligonie w Orzyszu w województwie warmińsko-mazurskim.

Wojsko Polskie kupiło w sumie 189 czołgów K2 za kwotę 3,37 miliarda złotych. W pierwszej dostawie maszyn bezpośrednio do Gdyni, na dobry początek na statku pojawiło się 10 czołgów K2. Teraz Mariusz Błaszczak, szef MON poinformował, że do naszego kraju, a dokładnie do Gdynii, dotarło drogą morską kolejne siedem czołgów K2. Trafią one bezpośrednio do 20 Brygady Zmechanizowanej.

Reklama