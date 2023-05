Kolejny rosyjski czołg pojawił się w Stanach Zjednoczonych

Zmodyfikowany przez czeską firmę czołg T-72 Scarab

Prawdopodobnie T-72 jest jednym z 90 czołgów tego typu, które Stany Zjednoczone przekażą Czechom. Jakiś czas temu zobowiązali się oni je wyremontować i przekazać Siłom Zbrojnym Ukrainy, by pomogły im walczyć z rosyjskim okupantem. Według osoby, która wykonała zdjęcia czołgu: "wyglądał on na kompletny z przednim pancerzem reaktywnym". Analitycy militarni uważają, że jest to specjalny prototyp T-72M1 z pancerzem reaktywnym DYNA oznaczony jako T-72 Scarab. Jest to udoskonalona wersja zbudowana przez czeską firmę o nazwie Excalibur Army.

Czołg ma masę 45 ton i wykorzystano w nim wzmocniony silnik wysokoprężny V-84-1 o mocy 840 KM. Maszyna może poruszać się z maksymalną prędkością 60 km/h, a jej maksymalny zasięg to ok. 500 kilometrów. Czołg T-72 Scarab ma mieć dużo większą sprawność od poprzedników i cechować się mniejszą awaryjnością.

Prawdopodobnie czołgi zostaną dostarczone do jednego z portów wojskowych w Maryland i wyruszą w drogę statkiem do Europy. Na razie nie wiadomo, kiedy pojawią się na froncie w Ukrainie, ale zapewne stanie się to jeszcze w tym roku.