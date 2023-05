Spis treści: 01 VPN - co to jest?

02 NordVPN

03 ExpressVPN

04 Surfshark

05 TunnelBear

06 CyberGhost - VPN na telefon i PC

VPN - co to jest?

VPN, czyli wirtualna sieć prywatna to specyficzna usługa, pozwalająca na bezpieczniejsze korzystanie z internetu. Pozwala ona na uzyskanie prywatnego połączenia w sieci, co skutecznie utrudnia możliwość śledzenia naszego ruchu i pomaga w zachowaniu prywatności w internecie.

Podczas korzystania z VPN w telefonie tworzony jest zaszyfrowany tunel danych, który ukrywa nasze IP, a więc internetową tożsamość i sprawia, że możemy w bezpieczny sposób korzystać z internetu w miejscach np. publicznych. Korzystanie z VPN jest zalecane szczególnie wtedy, gdy łączymy się z publicznymi hotspotami Wi-Fi - np. na lotniskach, ale również w kawiarni czy restauracji.

Reklama

Ostatecznie nie wiemy przecież, czy któraś z osób z otoczenia nie ma wobec nas niecnych zamiarów. Służbowy laptop lub telefon podłączony do publicznej sieci Wi-Fi bez VPN to łatwy cel ataku. Łupem hakerów mogą stać się nasze loginy i hasła, a te w niepowołanych rękach mogą być początkiem katastrofy. Warto rozważyć instalację odpowiedniego oprogramowania dla bezpieczeństwa na telefonie. W takim razie, jaki VPN na telefon będzie najlepszy? Oto kilka propozycji.

NordVPN

NordVPN jest jednym z najlepiej kojarzonych programów do tworzenia wirtualnych sieci prywatnych. Swój udział miały w tym kampanie marketingowe tworzone we współpracy np. youtuberami, ale i opinie użytkowników. To bardzo rzetelna aplikacja dostępna na platformach mobilnych, jak i komputerach osobistych.

Zalety NordVPN:

Serwery w 59 państwach świata - łącznie ponad 5000 serwerów

Łatwa obsługa i możliwość swobodnego wybierania miejsc łączenia z mapy

Dobra jakość połączenia niezależnie od typu usług, z których korzystamy

Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze VPN NordVPN? Istotna z pewnością jest cena. Obecnie wersja Standard kosztuje 16,29 zł na miesiąc. Droższą jest opcja Plus w cenie 21,29 zł, a na szczycie stawki znajduje się Complete za 27,49 zł. Czym różnią się pakiety? Przede wszystkim funkcjonalnościami. Dla przykładu, pakiet Complete daje nam szyfrowanie najnowszej generacji i 1TB miejsca w chmurze.

Zdjęcie Cennik NordVPN. / NordVPN / materiał zewnętrzny

NordVPN zainstalujemy na telefonie (Android, iOS), jak i na komputerach. W każdej z opcji mamy do czynienia z wygodnym interfejsem.

ExpressVPN

Wybór VPN na telefon jest niełatwy - głównie przez dostęp do kilku naprawdę różnych i ciekawych usług. Przykładem jest ExpressVPN, który charakteryzuje się wysoką kulturą pracy. Mamy do czynienia bowiem nie tylko z bezpiecznym połączeniem, ale i niezwykle szybkim. Zdaniem niektórych, to najszybszy VPN spośród dostępnych na rynku.

Zdjęcie ExpressVPN na telefon to świetna opcja. / ExpressVPN / materiał zewnętrzny

Zalety ExpressVPN:

Wysoka prędkość połączenia

Najnowsze standardy bezpieczeństwa

Dostępność na Mac, PC, iOS, Android

Wygoda w streamowaniu treści

Jeżeli zależy nam nie tylko na bezpieczeństwie, lecz również na wygodzie w streamowaniu wideo, to ExpressVPN powinien spisać się w tym zadaniu znakomicie. Cena podstawowego wariantu tej usługi to 12,95 dolarów za miesiąc. Nieco lepiej wygląda ona w przypadku zakupu na pół roku - wtedy cena miesięczna spada do 9,99 dolarów. Najbardziej opłacalny jest pakiet na 12 miesięcy, w ramach którego 3 miesiące otrzymujemy gratis. Uśredniona cena miesiąca to 6,67 dolarów.

Surfshark

W przypadku Surfshark również mamy do czynienia z popularnym i równie dobrym VPN na telefon - choć nie tylko, bo działa również na PC. Serwer na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, brak logów i wysokie prędkości. Czego chcieć więcej? Może nieograniczona liczba połączeń do VPN? To również znajduje się w ofercie.

Zalety Surfshark:

Nieograniczona liczba połączeń

Polityka braku logów

Wysoka prędkość

Wiele wariantów cenowych

Na uwagę zasługuje na pewno ostatnia z wymienionych wyżej zalet. Kupując VPN na telefon często rozważamy, który wariant cenowy będzie najlepszy - o ile takie są do wyboru. W tym wypadku wybór jest i to naprawdę spory. Możemy dopasować abonament do naszych preferencji.

Abonament Surfshark na 1 miesiąc:



Standard - 53,67 zł

Premium - 74,40 zł

Ultimate - 95,12 zł

Abonament Surfshark na 12 miesięcy:



Standard - 16,54 zł

Premium - 18,61 zł

Ultimate - 34,36 zł

Abonament Surfshark na 24 miesiące:



Standard - 9,53 zł

Premium - 13,35 zł

Ultimate - 24,83 zł

Różnice między pakietami są spore. Główna to dostęp do prywatnej wyszukiwarki w pakietach Premium i Ultimate. Poza tym, droższe pakiety pozwalają na uzyskanie większej ochrony (np. antywirusowej), ochronę tożsamości, a pakiet Ultimate daje możliwość usuwania danych z baz danych firm oraz wyszukiwarek osób.

TunnelBear

TunnelBear to nie tylko prosty program pomagający "wejść" w świat prywatności w internecie. To również darmowy VPN, który pozwala każdego miesiąca korzystać z pakietu 500 megabajtów danych.

Zalety TunnelBear:

Darmowy pakiet każdego miesiąca

Obsługa przy pomocy dwóch przycisków

Brak zbierania danych użytkownika

Mamy zatem do czynienia z prostym VPN, który idealnie sprawdzi się np. w podróży czy podczas chęci sprawdzenia konkretnych treści w sieci, przy zachowaniu anonimowości. Jeżeli mamy większe wymagania, to z pomocą przyjdą płatne pakiety. Standardowy (Unlimited) startuje już od 3,33 dolarów na miesiąc, a droższą opcją jest Teams - pakiet dla biznesu z cenami od 5,75 dolarów.

CyberGhost - VPN na telefon i PC

Dobry VPN na telefon i PC to zdecydowanie CyberGhost. Regularnie rozwijany program dostarsza szereg przydatnych użytkownikowi funkcji, a jednym z ważnych elementów jest sam interfejs. W przypadku CyberGhost ten wygląda tak samo w wersji PC, jak i na telefon - oznacza to, że korzystanie z niego na dwóch urządzeniach jest bardzo intuicyjne i proste.

Zdjęcie CyberGhost to dobry i uniwersalny VPN - na telefon i nie tylko. / CyberGhost / materiał zewnętrzny

Zalety CyberGhost:

Przejrzysty interfejs i wygoda obsługi

Dedykowana funkcja dla streamingu wideo

Dostęp do ponad 3000 serwerów w ponad 50 państwach świata

Cena VPN CyberGhost na 1 miesiąc wynosi 11,99 euro. Inną opcją jest zakup usługi na 6 miesięcy za 41,94 euro, co daje nam kwotę 6,99 euro na 1 miesiąc. Najbardziej opłacalny plan to dwuletni, z kosztem usługi opiewającym na 2,19 euro na miesiąc. Wówczas opłata pobierana jest z góry i wynosi 56,94 euro. W każdym wariancie można korzystać z VPN na 7 urządzeniach. CyberGhost zainstalujemy na telefonach z Androidem, iOS oraz PC.