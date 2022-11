Najpotężniejszy lotniskowiec świata przybył do Europy. Nowy plan USA

Filip Mielczarek Technologia

USS Gerald R. Ford przybył do Europy. Chociaż największy lotniskowiec świata został oddany do służby w 2017 roku, to jednak dopiero w bieżącym roku osiągnął gotowość operacyjną. Teraz to pływające miasto pojawiło się w Europie, gdzie weźmie udział w wielu ćwiczeniach NATO.

Najpotężniejszy lotniskowiec świata, USS Gerald R. Ford, przybył do Europy /Navy.mil | U.S. Navy /materiały prasowe